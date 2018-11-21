Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden ürün satışı

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 23 Kasım Cuma içki, valiz, saat, takı, cep telefonu ve gözlük satışı yapacak.



Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, satış Daire’ye bağlı Kağıt ve Buluntu Ambarı’nda (Kooperatif Merkez Bankası yanında) 08:00 ile 12:30 saatleri arasında yapılacak. Satışın günlük çek veya nakit karşılığı yapılacağı, satılan malların iade veya değişiminin yapılmayacağı belirtildi.



Bahse konu ürünlerin, Polis Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü’nden geldiği kaydedildi.



