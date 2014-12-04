Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi Bazı Malzemelerin Satışa Sunulacağını Duyurdu

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, bazı malzemelerin satışa sunulacağını açıkladı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılan akü, lastik, demir, ahşap, plastik, kablo, elektronik malzeme gibi araç ve malzemeler, 11 Aralık Perşembe günü 09.30-15.00 saatleri arasında Dikmen’de Loj. Des. K.lığı’nda satışa sunulacak.

Ayrıca bir otobüs de 12 Aralık Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında Girne’deki KTBK Loj. Des. Grp K.lığı’nda satılacak.

Satışa sunulacak malzemeler, 8 Aralık Pazartesi günü Dikmen’de Loj. Des. K.lığı’nda 10.00-12.00 saatleri arasında görülüp incelenebilecek.

Satışların peşin ödeme ile yapılacağı belirtildi.

Satışa sunulacak HEK demir, plastik, çelik, krom, bakır ve elektrik aksamlı malzeme ihalesine katılacak olan ilgililerin, satış öncesinde satış heyetine teslim edilmek üzere tüm mükellefiyetlerini yerine getireceğine dair 5 bin TL tutarında 45 gün süreli Banka Teminat Mektubu vermesi gerekiyor.

HEK akü ve hurda satın alan şahıs/şirketlerin, akülerin/hurdaların tahliyesinde Çevre Koruma Dairesi’nin çevreyle ilgili kanunun belirttiği esaslarda taşıma yapması gerektiği belirtilen açıklamada, HEK akü satışına girecek olan şahıs/şirketin satış öncesi akü toplama, taşıma ve depolama izinlerini satış heyetine ibraz edeceği kaydedildi.