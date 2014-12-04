Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi Bazı Malzemelerin Satışa Sunulacağını Duyurdu

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, bazı malzemelerin satışa sunulacağını açıkladı.

Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi Bazı Malzemelerin Satışa Sunulacağını Duyurdu

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, bazı malzemelerin satışa sunulacağını açıkladı.

04 Aralık 2014 Perşembe 13:54
Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi Bazı Malzemelerin Satışa Sunulacağını Duyurdu
banner238

 Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, bazı malzemelerin satışa sunulacağını açıkladı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılan akü, lastik, demir, ahşap, plastik, kablo, elektronik malzeme gibi araç ve malzemeler, 11 Aralık Perşembe günü 09.30-15.00 saatleri arasında Dikmen’de Loj. Des. K.lığı’nda satışa sunulacak.

Ayrıca bir otobüs de 12 Aralık Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında Girne’deki KTBK Loj. Des. Grp K.lığı’nda satılacak.

Satışa sunulacak malzemeler, 8 Aralık Pazartesi günü Dikmen’de Loj. Des. K.lığı’nda 10.00-12.00 saatleri arasında görülüp incelenebilecek.

Satışların peşin ödeme ile yapılacağı belirtildi.

Satışa sunulacak HEK demir, plastik, çelik, krom, bakır ve elektrik aksamlı malzeme ihalesine katılacak olan ilgililerin, satış öncesinde satış heyetine teslim edilmek üzere tüm mükellefiyetlerini yerine getireceğine dair 5 bin TL tutarında 45 gün süreli Banka Teminat Mektubu vermesi gerekiyor.

HEK akü ve hurda satın alan şahıs/şirketlerin, akülerin/hurdaların tahliyesinde Çevre Koruma Dairesi’nin çevreyle ilgili kanunun belirttiği esaslarda taşıma yapması gerektiği belirtilen açıklamada, HEK akü satışına girecek olan şahıs/şirketin satış öncesi akü toplama, taşıma ve depolama izinlerini satış heyetine ibraz edeceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi Bazı Malzemelerin Satışa Sunulacağını DuyurduKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim