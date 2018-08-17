Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Özel sektör kan ağlarken devlet daireleri bugün bayramlaşma tebriği adı altında erkenden iş bırakması vatandaşların mağdur olmasına neden oldu…

Bayram tatili, idari tatil, 1 Ağustos ve 30 Ağustos tatiline devlet tarafından bir de havadan tatil ilan edildi. Devlet daireleri Ağustos ayında toplamda 16 gün çalışacakken devlet daireleri bugünden bayram kutlamalarına başladı. 20 Ağustos Pazartesi gününü Hükümet idari tatil olarak verirken bugün birçok devlet dairesi 11.20 sıralarında Bayramlaşma Tebriği adı altında işlem yapmayı durdurdu. Ekonomik kriz nedeni ile hükümet gelirlerinde düşüş yaşanırken 16 gün mesai yapan devlet dairelerinin Devlet’e nasıl bir katkı sağlayabileceği de merak konusu oldu. 10 günlük bayram tatili öncesinde köylerden işlemlerini yapmak için gelen vatandaşlar dairelerin iş bırakması nedeni ile isyan etmelerine neden oldu.