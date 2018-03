Devlet 2 bin lira maaşla iş verecek!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, yardıma muhtaç ailelerin gelirini yükseltmek amacıyla düzenli nakit transferi yapılmasını ve her aileye bir sosyal danışman tahsisi için düğmeye bastı.



Aile hekimleri gibi her aileye özel hizmet verecek danışmanlar üniversitelerin sosyoloji, psikoloji, iletişim, halkla ilişkiler bölümlerinden mezun olan kişiler arasından, ortalama 2 bin TL maaş ile işe alınacak. Bu kapsamda 2012 yılı içinde 3 bin aile sosyal destek uzmanı göreve başlayacak. Pilot il ise Bakan Fatma Şahin’in memleketi Gaziantep.



SÜRELİ YARDIM



Habertürk'ün haberine göre; Bakanlık yoksul ailelerin tespiti için TÜBİTAK ile işbirliği başlattı. Bu kapsamda çalışmaları yürütülen ve “her ailenin bir sosyal danışmanı” olmasını içeren çalışmada yoksulluğu tespit edilen aileye asgari ücretin yüzde 30’u oranında yardım yapılacak. Bu yardım evdeki her bir kişi için yüzde 10 artırılacak.



Yardımların yapısı ise hak temelli, düzenli, süreli, geçici yardımlar olarak belirlendi. Düzenli bir iş bulan aileye yardım kademeli olarak azaltılacak. Aileler sürekli destek uzmanları tarafından denetlenecek. Danışmanlar, ailenin hem maddi hem manevi gidişatını yakından takip edecek.



Aralıkta teorik, ocakta ise pratik eğitimlerden geçirilecek olan danışmanlar Mart 2012’de göreve başlayacak. Aileyi takip etmek amacıyla her il ve ilçede “Aile Sosyal Destek Merkezleri” açılacak. KPSS puanlarına göre seçilecek olan aile sosyal destek uzmanları için Bakanlık bünyesindeki 1500 uzman görevlendirilecek. SHÇEK’teki memurlar da isteğe bağlı bu kadroya geçirilebilecek.



613 BİN AİLE 'KRİTİK' LİSTEDE



Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün saptamalarına göre, yardım alan 3 milyon ailenin 613 bini “yoğun hizmet” ihtiyacı duyuyor.



İlk etapta başlayacak olan aile sosyal destek uzmanlarının da birinci önceliğini bu 613 bin aile oluşturacak. Her gün ilgilenilmeyi gerektiren ailelerin sayısı ise 70-100 arasında hesaplandı.