Devasa oy pusulamız Türkiye basınında

Türkiye'de bazı gazeteler "KKTC'de gündem dev pusula!" diye başlık attılar.



70 CM X 49 CM'LİK PUSULA

KKTC'de seçmenler 3 farklı yöntemle oy kullanabiliyor. Özellikle karma adı verilen ve seçmenlerin milletvekili adaylarına tek tek oy vermesine olanak tanıyan sistem, oy pusulasının büyüklüğünü etkiledi. 8 partiden 379 ve 9 bağımsız adayla birlikte toplam aday sayısı 388. Tümünün isimlerinin yer aldığı oy pusulası, standart poster ya da afiş boyutu olarak nitelendirilen A2 ölçüsünden de büyük oldu. Karma oy kullanacak seçmenler, 70 cm x 49.5 cm ebatlarında dev bir seçim pusulası dolduracak ve kutuya atacak.

NASIL OY KULLANILACAK?

Yarınki seçimlerde seçmenler mühür, mühür +tercih veya karma olmak üzere 3 farklı yöntemle oy kullanabilecek.



1.MÜHÜR

Seçmen, herhangi bir siyasal partiye mühür vurarak oy vermek istemesi halinde, Sandık Kurulu tarafından kendisine verilecek EVET mührüyle oy pusulası üzerinde partinin ambleminin ve isminin altında yer alan kare içerisine EVET mührünü 1 defa basacak.



2.MÜHÜR VE TERCİH

Seçmen oyunu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmesi halinde, her ilçedeki aday sayısının yarısına, isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle tercih kullanabilecek.

Her ilçedeki adaylar için tercih kullanılması şart değil. Seçmen istediği ilçe veya ilçeler için tercih kullanabilir. Tercih kullanmak istediği takdirde, Lefkoşa'da 8, Mağusa'da 6, Girne'de 5, Güzelyurt'ta 2, İskele'de 2, Lefke'de 1 tercih kullanması gerekiyor. İlçelerde çıkacak milletvekili sayısından az aday gösteren siyasal partide, tercih sayısı, partinin her ilçede gösterdiği aday sayısının yarısı kadar olacak.



3.KARMA

Seçmen oyunu karışık olarak vermek isterse, oy vereceği ilçelerdeki adayların isim ve soy isimleri karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle oyunu karma olarak kullanabilecek. Karma oyda EVET mührü 'kesinlikle' kullanılmayacak. Karma oyun kullanıldığı her ilçede, oyların en az 2 siyasal parti adayları arasında veya en az 1 siyasal partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanılması zorunlu.

Karma oy kullanacak seçmenin; Lefkoşa'da en az 8, en fazla 16; Mağusa'da en az 6, en fazla 13; Girne'de en az 5, en fazla 10; Güzelyurt'ta en az 2, en fazla 4; İskele'de en az 2, en fazla 5, Lefke'de en az 1, en fazla 2 adaya oy kullanması gerekiyor.

Karma oyu tercih eden seçmenlerin, her ilçede karma oy kullanması zorunda değil ancak KKTC genelinde en az 24, en fazla 50 aday için oy kullanması şart.