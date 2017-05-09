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09 Mayıs 2017 Salı 08:56

Dev-iş Ve Kıbrıs Türk Petrol-iş, Ercan'daki K-pet'te 2 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Kıbrıs Türk Petrol- İş, K-PET Ltd.’in Kalecik ve Ercan Havalimanı’ndaki tesislerinde 2 saatlik uyarı grevi yaptı.

Dev-iş Ve Kıbrıs Türk Petrol-iş, Ercan'daki K-pet'te 2 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Kıbrıs Türk Petrol- İş, K-PET Ltd.’in Kalecik ve Ercan Havalimanı’ndaki tesislerinde 2 saatlik uyarı grevi yaptı.

İşverenin, “sendikanın örgütlü gücünü zayıflatıp, sömürü yoluyla kâr marjını artırma ve toplu iş sözleşmesini etkisizleştirme çabası ortaya koyduğunu” savunan sendikanın uyguladığı grev, sabah 07.30’da başladı ve 09.30’da sona erdi.

Grev, Ercan Havalimanı’ndaki uçuşlarda herhangi bir aksamaya neden olmadı.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek ile Kıbrıs Türk Petrol İş Başkanı Gökay Tayfun dün yaptıkları yazılı açıklamada, sorunların aşılamaması durumunda, mücadelenin süresiz greve dönüştürüleceğini duyurmuştu.
 
Açıklamada, “31 Aralık 2016’da süresi dolan Toplu İş Sözleşmesi’nin yenilenmesi için yapılan görüşmelerde işverenin yeni taleplerin tümünü reddettiği, tesisteki bazı bölümleri TİS’te ilgili kadroların yeri olmasına rağmen, taşerondan hizmet alımı şekline çevirme dayatmasını ortaya koyduğu” savunulmuştu.

(RU/GÜL)

Haber: Raif Uzkan

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