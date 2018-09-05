Dev-iş’ten Sendikal Platformun Yarın Yapacağı Yürüyüşe Destek



DEV-İŞ, ÜYELERİNİ VE EMEKÇİ HALKI YARIN YAPILACAK YÜRÜYÜŞE KATILMAYA ÇAĞIRDI



Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Sendikal Platform’un yarın düzenleyeceği “İthal Krizlere Karşı, Toplumsal Varoluş Yürüyüşüne” tam destek verdiğini duyurdu.

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek yaptığı yazılı açıklamada, tüm üyelerini ve emekçi halkı yarın saat 18.00’de Lefkoşa Citroen Işıkları’ndan başlayacak yürüyüşe katılmaya çağdı.

Felek, yaşanılan ekonomik kriz ve zamların, toplumsal olarak tüm kesimleri etkilemekle birlikte, çalışanları özellikle de özel sektör çalışanlarını açlığa ve yoksulluğa ittiğine işaret ederek, Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasal krizlerin, Kıbrıs’ın Kuzeyine katlanarak geldiğini söyledi.

Akaryakıta, elektriğe ve stratejik ürünlere gelen zamlara bağlı olarak adanın Kuzey’indeki tüm mal ve hizmetlerin anormal bir şekilde pahalılaşmasının emekçilerin alım gücünü ve yaşam standardını sıfırladığını söyleyen Felek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dev-İş hükümetin aldığı tedbirleri yeterli bulmamakla birlikte, bu tedbirlerin, emeği ile geçinen kesimleri yeterince korumadığı ve yok oluş süresini engellemediğine inanmaktadır. Bu açıdan geçici önlemlerle krizin atlatılamayacağının bilincinde olan bizler, köklü çözümün, sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda federal Kıbrıs’ta olduğunun bilincindeyiz.”

(TUĞ/ÖK)



