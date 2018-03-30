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Dev kahve şirketinden büyük şok...

Starbucks, California’da kahve ürünlerine ‘kanser uyarısı’ koyacak

Dev kahve şirketinden büyük şok...

Starbucks, California’da kahve ürünlerine ‘kanser uyarısı’ koyacak

30 Mart 2018 Cuma 15:54
Dev kahve şirketinden büyük şok...
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ABD’nin Los Angeles kentinde bir mahkeme, kahve zinciri Starbucks ile üç kahve şirketinin daha, ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

Kararla ilgili konuşan Yüksek Mahkeme hakimi Elihu Berle, bu firmaların, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kimyasal bileşiklerin insan sağlığına tehdit oluşturmadığını kanıtlayamadıklarını söyledi.

Starbucks ve diğer firmaların 10 Nisan tarihine kadar temyize başvurma şansı bulunuyor. Mahkemenin kararı California eyaleti sınırları içinde geçerli olacak.

Mahkemede savunma veren firma yetkilileri, kararla ilgili henüz yorum yapmadı.

‘Kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunuyor’

Dava California merkezli, Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyi’nin girişimi ile açıldı.

Konsey, Starbucks ve diğer şirketlerin, tüketicileri, kullandıkları kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunduğu yönünde uyarmaları gerektiğini savunuyor.

Gıdalara yüksek ısı uygulanması sonucu ortaya çıkan Akrilamid, toksik ve kanserojenik bir bileşiktir.

Son Güncelleme: 30.03.2018 16:26
Anahtar Kelimeler:
Kanser UyarısıCaliforniaStarbucksKahveABD’nin Los Angeles
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