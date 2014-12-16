Dev-İş’ten Lapta Belediyesi’ndeki İşten Durdurmayla İlgili Açıklama

FELEK: “ÇALIŞANLARI İŞVERENLERİN İKİ DUDAĞI ARASINDAN KURTARACAK, ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCELERİNİ KORUYACAK ELZEM YASALARA İHTİYAÇ VAR”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Lapta Belediyesi’nde 31 çalışanın işine son verilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaparak, çalışanların iş güvencelerini koruyacak yasalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

DEV-İŞ adına yazılı bir açıklama yapan Genel Sekreter Hasan Felek, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un bütçe yetersizliğini öne sürdüğünü ve 31 çalışanının işine yasal olmayan şekilde son verildiğini savundu.

“DEV-İŞ İŞÇİ KIYIMINI ASLA KABUL EDEMEZ”

“Bu olay bir kez daha bize göstermiştir ki çalışanları işverenlerin iki dudağı arasından kurtaracak, çalışanların iş güvencelerini koruyacak elzem yasalara ihtiyaç var” diyen Felek, “DEV-İŞ sendikalı bir işyerinde, bu şekilde işçi kıyımı yapılmasını asla kabul edemez” ifadesine yer verdi.

Hasan Felek, yirmi yıldır Lapta Belediye Başkanlığını yürüten Namsoy’un, her seçim öncesinde, hatta geçtiğimiz Haziran ayındaki yerel seçim öncesinde de siyasi avantaj için istihdam yaptığını öne sürdü.

Felek, “Namsoy bu istihdamları yaparken belediyenin bütçesini bilmiyor muydu?” diye sordu.

“31 İNSANI İŞSİZ, AŞSIZ BIRAKMAK HANGİ VİCDANA SIĞAR?”

Lapta Belediyesi’ndeki çalışanların arkadaşlarına sahip çıkması, belediyede yetkili sendika Bel-Sen’in daha aktif mücadele vermesi gerektiğini söyleyen Hasan Felek, şunları da belirtti:

“Yeni yıla kısa bir süre kala, 31 insanı işsiz ve aşsız bırakmak hangi ahlaka, hangi vicdana sığar? Bu insanlar banka taksitlerini, çocuklarının eğitim parasını, elektriğini, benzinini nasıl karşılayacak? Vicdanının sızladığını söyleyen Başkan bunları hiç düşünmedi mi?

İşten durdurulan işçilerin derhal işlerine geri dönmelerini talep eder, durdurulan işçilerle her koşulda maddi ve manevi anlamda dayanışma içinde olacağımızı belirtiriz.”