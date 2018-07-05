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DEV-iŞ’ten “Girne belediyesi’nde siyasi baskı ve sürgün” iddiası

DEV-iŞ’ten “Girne belediyesi’nde siyasi baskı ve sürgün” iddiası

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
DEV-iŞ’ten “Girne belediyesi’nde siyasi baskı ve sürgün” iddiası

Devrimci Genel İş (DEV-İŞ) Başkanı Ömer Naşit, yerel seçimlerin ardından tekrar seçilen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün, kendisini desteklemeyen veya siyasi görüşü farklı olan çalışanlara “baskı, mobbing ve yıldırma operasyonu başlattığını” iddia etti.

Yazılı açıklama yapan Naşit, şu ana kadar çoğunluğu teknik personel olan toplam 12 işçinin de, yaptıkları işlerle ilgili olmayan bölümlere görevlendirildiklerini savundu.

Güngördü’nün sendikanın randevu taleplerine yanıt vermediğini söyleyen Naşit, “12 kişinin dışında da onlarca personelin daha görevlerinde değişiklikler yapılacağı bilgisine ulaşmış durumdayız. Yaptığımız toplantılar sonucunda yapılan görevlendirmeler, yani siyasi sürgünleri reddettiğimiz ve söz konusu işçilerin işlerine gitmeleri fakat görevleri kabul etmeyerek yapmamaları kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Naşit, “Bugünden sonra Girne Belediyesi’nde yaşanacak olan tüm gelişmelerden, iş barışının bozulmasından ve huzursuzluktan sorumlu kişi, hiçbir şekilde sendikayı muhatap dahi almayan, işçileri sırf siyasi görüşünden dolayı sürgüne gönderen ve kara listelerle çalışanlarını fişleyen belediye yönetimi olacaktır” dedi.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 15:55
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