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03 Şubat 2017 Cuma 15:09

Dev-İş’ten Asgari Ücret Eleştirisi

Dev-İş'ten Asgari Ücret Eleştirisi
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Genel Sekreteri Koral Aşam, asgari ücretin, yasanın emrettiği veri ve kriterler hesaplanmadan, yalnızca Başbakanın keyfi kriterlerine dayalı olarak belirlenmeyen ileri sürerek, emekçilerden boğaz tokluğuna çalışmalarının istendiğini savundu.

Aşam, konuyla ilgili açıklamasında, “Sosyal devlet kavramını hiçleştiren, hak, hukuk, yasa tanımayan, tıpkı Firavun yönetimi gibi kendilerini ve sınıflarını ayrıcalıklı olarak gören UBP-DP hükümeti, asgari ücret yasasını yok sayarak yeni asgari ücreti belirledi” ifadesini kullandı.

Dev-İş’in Aralık 2015 Aralık ayında yasanın emrettiği kriterler doğrultusunda, Ticaret Dairesi’nin fiyat endeksi, Sağlık Bakanlığı’nın gıda endeksi ve ortalama hane halkı ve hane halkı çalışan sayısı verilerine göre asgari ücret tespiti yaptığını belirten Aşam, “Devletin kendi verilerine göre hesaplanan 2016 asgari ücreti brüt 3 bin 9 TL, açlık sınırı ise bin 615 TL olarak hesaplanmıştı” dedi.

Aşam şöyle devam etti:

“Bırakalım asgari ücreti, 1 yıllık enflasyon oranı açlık sınırına yansıtılsa, elde edilecek veri bin 776 TL’dir. Yani 2017 yılı için belirlenen net bin 757,4 TL, açlık sınırının altında bir ücret olup, emekçilere boğaz tokluğuna çalışma vaat etmektedir. UBP-DP hükümetinin Asgari ücret konusundaki pervasızlığı, yalnızca asgari ücretli emekçilerle de sınırlı kalmayıp, gelir vergisini düzenli ödeyen emekçileri de kapsamına almaktadır. Vergi yasasına göre, Ocak ayı Asgari ücreti dikkate alınarak belirlenen gelir vergisi muafiyetleri, şubat ayına bırakılarak 2 bin 20 TL üzerinden değil bin 834 TL üzerinden hesaplanacağı için, muafiyet rakamları düşecek ve emekçiler daha yüksek gelir vergisi ödeyecektir”

Koral Aşam, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndaki sendikaları da yeni asgari ücrete onay verdikleri için eleştirdi.

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