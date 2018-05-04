Dev-İş, yeni asgari ücret belirlenmesi ve eşel mobilin iki aya indirilmesini önerdi

FELEK: ”CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN ATTIĞI ADIMI DESTEKLİYORUZ”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek, döviz artışı karşısında emeğin değerinin korunması için kısa vadede asgari ücretin vakit kaybedilmeden yeniden belirlenmesini ve eşel-mobilin iki ayda bir uygulanmasını önerdi.

Felek yaptığı yazılı açıklamada, döviz artışına ve temel ihtiyaçlara yapılan artışlara dikkat çekerek, “Zamların çare olmadığını 40 yıldır yaşadığımız bu statüko bize göstermiştir. Bu gün ana muhalefet konumunda olan UBP’nin ve yandaşlarının zamları eleştirmesini iki yüzlü bir tavır olarak değerlendirdiğimizi belirtir, emek düşmanı politikalarını unutmadığımızı hatırlatmak isteriz” dedi.

Felek, kısır döngüden kurtulmanın zemininin Kıbrıs’ta çözüm ve federal birleşik Kıbrıs’tan geçtiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Guterres belgesi çerçevesinde attığı adımı desteklediklerini belirtti.

Felek, müzakerenin zaman kaybetmeden tekrardan samimi ve sonuç alıcı bir biçimde başlatılmasını talep etti.

