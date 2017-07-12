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12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:05

Dev-iş: “Dışarıda Çalışma Yasağına Uyulup Uyulmadığına Denetim Şart”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek, 3 gün 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasaklayarak anlamlı bir adım atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugünlerde maksimum denetleme yapması gerektiğini belirtti.

Dev-iş: 'Dışarıda Çalışma Yasağına Uyulup Uyulmadığına Denetim Şart”
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek, 3 gün 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasaklayarak anlamlı bir adım atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugünlerde maksimum denetleme yapması gerektiğini belirtti.

Hasan Felek, yaptığı açıklamada, Dev-İş’in bir süreden beri demokratik kitle örgütleriyle birlikte konuyu gündemde tutarak kamuoyu yarattığı, buna karşılık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in sıcaklıkların normal olduğu noktasında ısrarcı davrandığını anımsattı.

Felek, günün sonunda kamuoyunun da etkisiyle yanlıştan vazgeçen Saner’in geri adım değil erdemli bir adım attığını vurguladı.

Alınan kararının uygulamada ne kadar işleyeceği noktasında kamuoyunun ciddi şüpheleri bulunduğuna dikkat çeken Felek, özel sektörde sendikasız ve güvencesiz çalışma koşullarında işverenlerin karara ne kadar riayet edeceğinin muamma olduğunu belirtti.

Felek, “Bundan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu 3 günde maksimum denetleme yapması ve aldıkları kararın uygulanması noktasında aktif olması gerekmektedir” dedi.

Hasan Felek, şöyle devam etti:

“Yoksa sadece alınan karar bir göz boyama olacaktır. İkinci noktanın ise bu kararın sadece bir defaya mahsus alınıp daha sonraki günlerde sıcaklar normalleşmiş gibi hareket edilmemesi gerekmekte. Çalışma Bakanlığı’nın, Meteroloji Dairesiyle işbirliği yaparak, sıcaklıkların seyrine göre yasada belirtilen yaz ayları süresince tekrarlanması gerekmekte”

Felek, DEV-İŞ’in, gerek ALO 102 ihbar hattının aktif kullanılması ve denetleme yapılması yönünde, gerekse kendi imkanlarıyla inşaatlarda gözlem ve ihlalleri duyurarak bu sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

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