DEV-İŞ: “CAS ÇALIŞANLARININ MECLİS ÖNÜNDEKİ EYLEMİ 21’İNCİ GÜNÜNDE”





Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) CAS çalışanlarının Meclis önündeki eylemlerinin 21 gündür sürdüğünü kaydederek, hükümeti “kör, sağır ve dilsizi” oynamakla suçladı.

CAS emekçilerinin Anayasal haklarını kullanıp DEV-İŞ’te örgütlendiği için işten durdurulduğunu savunan DEV-İŞ, CAS yönetiminin Toplu İş Sözleşmesi konusunda yasa tanımaz bir tutum sergilediğini, bu gücü de Başbakan Hüseyin Özgürgün’den aldığını iddia etti.

CAS yönetiminin mukayyitliğin karara bağladığı görüşme toplantısına icabet etmediğini hatta resmi kararı inkar eden bir duyuru yayınladığını ileri süren DEV-İŞ, CAS yönetiminin çalışanlarına ‘işten durdurma belgelerini’ 1,5 ay sonra tam da Toplu İş Sözleşmesi görüşmesine gelinmesi gereken 6 Ocak’ta tebliğ ettiğini belirtti.

DEV-İŞ, “Yasa tanımaz, meydan okuyan tavırlarını sürdürüyorlar” açıklamasında bulundu.

“UBP-DP HÜKÜMETİ KİMİN HÜKÜMETİDİR?”

DEV-İŞ, yazılı açıklamasında hükümete şu soruları da yöneltti:

“UBP-DP hükümeti kimin hükümetidir? Tüm KKTC vatandaşlarının mı, yoksa kendilerine biat edenlerin mi? Yasalar yalnızca hükümetler için mi vardır? Hükümetler ve yasalar vatandaşların haklarını korumuyorsa burada hukuk devletinden veya demokrasiden nasıl söz edebiliriz? Anayasanın kendilerine tanıdığı hakkı kullandılar diye ekmek paralarıyla tehdit edilen CAS emekçilerinin haklarını KKTC’nin ilgili kurumları korumuyorsa kim koruyacaktır? Hükümetler ve yasalar yalnızca sermayedarların hükümeti ve yasalarımıdır? KKTC’nin izole yapısı bu sebepten ötürümü korunmaya çalışılıyor?”