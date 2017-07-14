DEV-İŞ: “bakanlık Çalışma Yasağı Sürecine Dair Bilgileri Paylaşmalı”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Hasan Felek, üç gün süresince öğle saatlerinde dışarıda çalışma yasağına dair ihbarları, kestiği cezaları ve tespit ettiği ihlalleri kamuoyu ile paylaşması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Hasan Felek, üç gün süresince öğle saatlerinde dışarıda çalışma yasağına dair ihbarları, kestiği cezaları ve tespit ettiği ihlalleri kamuoyu ile paylaşması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

“İşverenlerin de, bakanlığın da verdiği sınavda başarılı olamadığını gözlemledik” diyen Felek, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Özel sektörde sendikalaşma sağlanamadığı bir durumda gerek yasal süreçlerin, gerekse dışarıda çalışma düzenlemesi gibi kararların düzgün bir şekilde uygulanamayacağını bir kez daha gördük. Her şeye rağmen kamuoyu baskısı ve demokratik kitle örgütlerin duyarlılığı ile böyle bir kararın uygulanması işçilerin lehine olup küçümsenmemesi gerekmektedir.”

Çalışma Bakanlığı’nın ALO 102 ihbar hattının ilk gün tek bir kişiyle saat 14.00’e kadar çalıştığını ve ardından otomatiğe bağlandığını belirterek denetçi yetersizliğini eleştiren Felek, bakanlığın üç gün içerisinde aldığı ihbarları, kestiği cezaları ve tespit ettiği ihlalleri kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirtti.

Felek, kararın kapsamının genişletilerek yaz ayları boyunca uygulanmasını da talep ederek, özel sektörde sendikalaşma mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğini ekledi.