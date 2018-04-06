DEV-İŞ ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ ÖNERİLERİNİ ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NA İLETTİ

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), asgari ücretle ilgili kısa ve uzun vadeli görüş ve önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti.