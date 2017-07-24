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24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:50

DEV-İŞ, Asgari Ücreti Eleştirdi

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu,(Dev-İş), yeni asgari ücretin, yeniden özel sektör çalışanlarını açlık ve sefalet içinde yaşamaya mahkum ettiğini savunarak, ülkenin, belirlenen asgari ücretle gelir dağılımı en bozuk, en adaletsiz ülkeler arasında baş sıraya oturduğunu öne sürdü.

DEV-İŞ, Asgari Ücreti Eleştirdi
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“ÜLKE GELİR DAĞILIMI EN BOZUK, EN ADALETSİZ ÜLKELER ARASINDA BAŞ SIRAYA OTURDU”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu,(Dev-İş), yeni asgari ücretin, yeniden özel sektör çalışanlarını açlık ve sefalet içinde yaşamaya mahkum ettiğini savunarak, ülkenin, belirlenen asgari ücretle gelir dağılımı en bozuk, en adaletsiz ülkeler arasında baş sıraya oturduğunu öne sürdü.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek yaptığı yazılı açıklamada, “her yıl tekrarlanan senaryolardan kurtulmak” için çıkış yolu olarak özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması, sektörlere göre toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesini ısrarla savunduklarını vurguladı.

Felek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, özel sektör çalışanlarını, asgari, ücretliyi temsil edecek bir yapının oluşmasını talep ettiklerini kaydetti.

Felek, kamuda Barem 19 A’nın 7.68’lik HP artışının 1,037.12 TL olarak belirlendiğini belirterek, “Asgari ücretliden ise 155 TL artışla dört kişilik bir ailenin gıda, eğitim, konut, giyim, aydınlatma, ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, dinlenme, eğlence ve benzer gereksinimlerini karşılaması bekleniyor. Bu anlayış özel sektör çalışanlarıyla alay etmek anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Felek, asgari ücret belirlenirken yasada belirtilen Sağlık Bakanlığı’nın gıda endeksi, Ticaret Dairesi’nin fiyat endeksi ve DPÖ’nün hane halkı anket verilerinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığını, Komisyonda yıllardır süren at pazarlığı şeklinde bir orta oyunu oynandığını iddia etti.

“KOMİSYON ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARI TEMSİL ETMİYOR”

Asgari Ücret Komisyonu’nda işçi tarafının da hükümet ile birlikte öngörülen artışa “evet” demesinin çalışanlar açısından utanç verici olduğunu savunan Felek, Komisyonun bu haliyle asgari ücretle çalışanları temsil etmediğini öne sürdü.


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