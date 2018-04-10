Dev balina kıyıya vurdu… İçinden çıkanlar şoke etti

İspanya’nın Murcia şehrinde 10 metre uzunluğunda, altı ton ağırlığında bir erkek ispermeçet balinası kıyıya vurdu. Balinanın otopsisini yapan uzmanlar, dev deniz canlısının ölüm nedeninin midesindeki plastik maddeler olduğunu açıkladı.

Balinanın midesinden çıkarılan plastikler.

Balinanın sindirim sistemi organlarından 29 kilo plastik poşet, su şişesi, konserve kutusu, balık ağı gibi maddeler çıkarıldığı belirtildi.

Bölgedeki bir çevre örgütünde çalışmalar yapan Consuelo Rosauro, The Telegraph’a yaptığı açıklamada “Birçok deniz hayvanı çöplere hapsolmuş durumda. Yuttukları bu plastikler onları ölüme götürüyor” dedi.