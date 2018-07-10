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Destek Programında Yer Alan Çocuklar İçin Yaz Okulu

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU’NUN “ÇOCUKLARIMIZA SEVGİ AŞILIYORUZ” PROJESİ DEVAM EDİYOR

Destek Programında Yer Alan Çocuklar İçin Yaz Okulu

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU’NUN “ÇOCUKLARIMIZA SEVGİ AŞILIYORUZ” PROJESİ DEVAM EDİYOR

10 Temmuz 2018 Salı 16:22
Destek Programında Yer Alan Çocuklar İçin Yaz Okulu

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU’NUN “ÇOCUKLARIMIZA SEVGİ AŞILIYORUZ” PROJESİ DEVAM EDİYOR

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, önleme çalışmaları çerçevesinde, Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler nedeniyle dezavantajlı durumda bulunan çocuklara yönelik olarak geliştirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi kapsamında düzenlenen Yaz Okul Kampı başladı.

Komisyonun destek programında bulunan çocuklara yaz aylarında arkadaşlık duygularını üst düzeye çıkararak daha kaliteli zaman geçirmelerine, başta kişisel gelişim ve yabancı dil olmak üzere her yönüyle gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla, 9-14 yaş gurubuna yönelik olarak Health Education Center ile planlanan Yaz Okulu Kampı, Gençlik Dairesi Center, Alsancak Belediyesi, Lapta Belediyesi Afrodizyak Organizasyon ve gönüllü destek veren uzmanlarla işbirliğinde Lapta Gençlik Kampı’nda yer alıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Health Education ve projeye destek veren uzmanlarla işbirliğinde yürütülecek Yaz Okulu programı kapsamında “Çocuklar İçin Kişisel Gelişim Atölyesi”; “Riccon Tekniği” ile Yabancı Dil Atölyesi” ve “Doğayı Öğrenmek ve Doğada Yaşama Sanatı” “Hayvan Sevgisi” ve benzeri birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan 22 çocuk, Health Education Center yöneticileri Marziye İlhan, Riccon İlhan ve kamp liderleri eşliğinde başlayan Yaz Okulu Kampı 14 Temmuz’da tamamlanacak.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Kampın ilk gününde çocuklara program hakkında genel bilgiler verildi ve kamp kuralları anlatıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çalışmalarına gönüllü destek veren Doç. Dr. Jale Erten, “Yaz Okulu Kampı”na katılarak çocukları genel sağlık kontrolünden geçirdi. Doç. Dr. Jale Erten, kamp programı çerçevesinde çocuklara Hijyen Eğitimi de verecek.

Komisyon çalışmalarına gönüllü destek veren Diş Hekimi Laden Özbilir de, çocukları ağız ve diş sağlığı kontrolünden geçirdi.

Yaz Okulu’nda, Uzman Veteriner HekimTunç Öncan, “Hayvan Sevgisi” konusunda çocukları bilgilendirecek.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, önleme çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler nedeniyle dezavantajlı durumda bulunan çocuklara yönelik olarak geliştirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Gençlik Dairesi ile işbirliğinde düzenledikleri bir haftalık Yaz Okulu Kampı’nda, çocukların sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sağlayacak dolu dolu bir etkinlik programı hazırladıklarına işaret eden Karaokçu, proje kapsamında destek verdikleri çocukların her geçen gün daha iyi bir noktaya gelmekte olduklarına işaret ederek “Sevgi kardeşlik, dostluk, şefkat ve huzurdur. Sevgi gelişmenin en güçlü motivasyonudur. Bu nedenle biz çocuklarımıza sevgi aşılamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Karaokçu, proje kapsamı çerçevesinde Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan ailelere de muhtarlarla işbirliği halinde eğitim çalışması planladıklarını belirtti.

Karaokçu, Yaz Okulu Kampı’nı yürüten Marziye İlhan ve Riccon İlhan ile kampa gönüllü destek veren Doç. Dr. Jale Erten, Diş Hekimi Laden Özbilir, Uzman Veteriner Hekim Tunç Öncan, Umut Madenoğlu ve gönüllü kamp liderleri Zahide Taş, Ali Gezer, Devran Gezergün ve Zühal Tanık’a teşekkür etti.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI
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