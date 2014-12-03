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Destek varsa engel olmadığını yaşayarak gördük

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı:

Destek varsa engel olmadığını yaşayarak gördük

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı:

03 Aralık 2014 Çarşamba 10:36
Destek varsa engel olmadığını yaşayarak gördük
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 Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten onur duyduklarını belirterek, “Engelsiz bir ülkede, onların başarılarını çok daha ileriye taşımak ve coşkularına ortak olmak için işbirliğimiz sürecektir” diye konuştu.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı öne çıkarması açısından son derece önemli olduğunu anımsatan Karaatmaca, bu alandaki fırsat eşitliğini artırmak için sorumluluk almaya devam edeceklerini vurguladı.



Karaatmaca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in engellilere yönelik projelerinin geri dönüşlerini heyecanla izlediklerini belirterek, “Destek varsa engel olmadığını, engellerin önce zihinlerde başladığını, sevgi ve işbirliği ile aşılabildiğini yaşayarak gördük, öğrendik” dedi.



Engellilerin mimari, ulaşım ya da erişim sorunlarının aşılması yönünde tüm toplumda önemli bir bilinç oluştuğuna dikkat çeken Karaatmaca, “En az bunun kadar engellilerin toplumla bütünleşmesi, yeteneklerini ve başarılarını sergilemesi de son derece önemlidir. İşte bu noktada tüm kurumlarımızın işbirliği, teşviki ve desteği önem kazanmaktadır. Kuzey Kıbrıs Turkcell, devlet ve hükümet yetkililerimizin yanı sıra tüm kurumlarımızla da işbirliği içerisinde engelli projelerine sahip çıkmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.



İleri teknolojiler sayesinde engellilerin bilgiye ulaşmasının artık çok daha kolay olduğunu anımsatan Karaatmaca, “Dünyadaki tüm gelişmeleri izliyor, en yeni teknolojileri halkımız ve engelli bireylerimizle buluşturmak için çalışıyoruz. Bu anlamda yatırımlarımız sürecektir” dedi.



Engelsiz projeler



Karaatmaca, “15 yıldır iletişim alanında tüm engelleri ileri teknoloji ve çağdaş hizmet anlayışımızla aşmanın gururunu yaşıyoruz” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Engelsiz projelerimizi bu anlamlı günde yeniden paylaşmak istiyorum. Tüm iletişim merkezlerimizi ‘engelli uyumlu’ olarak düzenledik. Son 6 sezondur ismimizi vermekten gurur duyduğumuz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız başarıları ile kıtaları aşıyor. Takımız sayesinde Dünya Şampiyonu takımları ülkemizde izleme fırsatı buluyor; Almanya’da, İspanya’da, Türkiye’de, uluslararası turnuva ve liglerde temsil ediliyoruz.

Bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte Engelsiz Festival’in ilkini gerçekleştirdik. 



Adanın ilk Down Cafe’sini açtık. Müşteri deneyim uzmanlarımıza işaret dili eğitimi verdik. Sanat Engel Tanımaz yarışmamız artık uluslararası bir heyecana dönüştü ve toplumda önemli bir farkındalık yaratılmasına vesile oldu. Engelli istihdamını insan kaynakları yapımızın bir unsuru haline getirdik. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ile birlikte çalıştay düzenledik. Bu çalıştayın ikincisi önümüzdeki günlerde yapılacak, yeni bilgi ve tecrübeler bizlere ışık tutacak. Tüm bu projelerimizi severek, sahiplenerek, heyecanla yaptık. Çalışmalarımızın en güzel mükafatını ‘Amerikan Mobil Mükemmellik Ödülleri’nde final coşkusu yaşayarak aldık. Engelsiz bir yaşam için gerçekleştirdiğimiz projelerimizin Amerika’da alkışlanması ise bizlere büyük gurur yaşattı.”



Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık vesilesiyle, tüm engellilere, ailelerine ve ‘engelsiz projeleri’ ile yaşama değer katan başta Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere teşekkür etti. 

Son Güncelleme: 03.12.2014 10:38
Anahtar Kelimeler:
Destek Varsa Engel Olmadığını Yaşayarak Gördük.http://www.kibrismanset.com/
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