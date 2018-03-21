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“DESTEĞİMİZ YEREL SEÇİMLERE KADAR SÜRECEK”

“DESTEĞİMİZ YEREL SEÇİMLERE KADAR SÜRECEK”

21 Mart 2018 Çarşamba 16:24
“DESTEĞİMİZ YEREL SEÇİMLERE KADAR SÜRECEK”
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MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR


ARIKLI: “MALİ DİSİPLİN SAĞLAMAK YETERLİ DEĞİL, REFORM DA OLMALI”
TOROS: “SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR ÖNEMLİ”
AMCAOĞLU: “TAHAKKUK ESASLI BÜTÇEYE GEÇİLMELİ”
ATUN: “KARA PARA KONUSUNDAKİ YASA BİR AN ÖNCE GEÇMELİ”
TAÇOY: “KESİN HESAP RAPORLARI ELİMİZE GEÇMEDİ”

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Maliye Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. 
Arıklı, “Tek başına mali disiplin sağlamak yeterli değil. Mutlaka reformların da yapılması gerek” dedi.
“YDP olarak hükümetin başarılı olmasını diliyoruz” diyen Arıklı, partisinin pazar günkü kurultayında hükümete 100 gün verme kararı aldıklarını anımsattı. 
“DESTEĞİMİZ YEREL SEÇİMLERE KADAR SÜRECEK”
Gerekli durumlarda nisapta da yasaların geçirilmesi konusunda da hükümete yardımcı olacaklarını belirten Arıklı, “Bu desteğimiz yerel seçimlere kadar sürecek” dedi. 
Arıklı, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a yönelik, “Birçok vatandaştan gelen sıkıntıları Sayın Bakan’a iletiyorum. Bir vatandaş Cezaevi’nde ciddi şekilde dövüldü. Karanlık odaya alındı. Sayın Bakan ilgili kişiyle gidip görüştü. Sayın Bakan’dan bu soruşturmayı devam ettirmesini ve bize bilgi vermesini bekliyoruz” dedi. 
Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili de konuşan Arıklı, “Niçin bu kuruma gerekli önemi vermiyoruz?” diye sordu.
ŞEREFİYE VERGİSİ ÖNERİSİ
Yetimlerin hakkını keserek Türkiye’nin burada tazminat ödemesinin, buradakilerin birkaç kat daha zenginleşmesinin doğru olmadığını kaydeden Arıklı, tazminat kaynağı oluşturulması için Şerefiye Vergisi’nin gündeme getirilmesini istedi.
TOROS: “MALİ BÜYÜME İÇİN İDEALDEN SAPMADAN ÇALIŞMAK GEREK”
CTP milletvekili, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros da konuşmasında bütçeyle ilgili sürece katkı koyanlara teşekkür etti.
Toros, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasının hükümet programında da yer aldığını belirterek, KKTC ekonomisinin geçmiş yıllara göre gösterdiği gelişmeleri aktardı.
Toros, sürdürülebilir büyüme için güvenin ve istikrarın önemli olduğunu kaydederek, “Mali sürdürülebilirliğin sağlanması için idealden sapmadan çalışılması gerek” dedi.
Toros, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının esas alınması gerektiği üzerinde durarak “Bütçenin ülkeye hayırlı olmasını dilerim. Maliye Bakanı’na da diğer bakanlara da çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.
AMCAOĞLU: “TAHAKKUK ESASLI BÜTÇEYE GEÇİLMELİ”
UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu da Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı.
Amcaoğlu, işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesini sağlayacak projelerin hayata geçirilebilmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirterek, ekonominin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin önemine işaret etti. 
Ülkedeki tüm kurumların tahakkuk esaslı bütçeye geçmesi gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, bunun önünün açılarak tüm kurumların sürdürülebilir, şeffaf bir ekonomiye kavuşturulması gerektiğini söyledi. 
ATUN: “KARA PARA KONUSUNDAKİ YASA BİR AN ÖNCE GEÇMELİ”
UBP Milletvekili Sunat Atun da, görüşülen bütçenin 2017’nin son aylarında birlikte hazırladıkları bütçe olduğunu ifade ederek, seçim meydanlarında ifade edilen hedeflerin orada kaldığını söyledi. 
Fiyat istikrar fonu hakkında eleştirilerde bulunan Atun, “Fiyat İstikrar Fonu amacının dışında mı kullanıldı da mazot artışı gündeme geldi?” diye sordu. 
Bütçe açığının finansmanın kaynağının sağlanmasının önemine işaret eden Atun, bu konuda bilgi istedi. 
Yatırım Danışma Konseyi’nin ilerletilmesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanç belirten Atun, kara para konusundaki yasanın da bir an önce geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Sunat Atun, yeni ekonomik programın hazırlanması sürecine hemen başlanması gerektiğini vurguladı. 
Gümrüklerde var olan istihdam sorununun bir an önce giderilmesi, hazinenin otomasyon sürecinin tamamlanması gerektiğini dile getiren Atun, vakıf üniversitesine arazi kiralanması konusuna da değinerek, “Geçmiş dönem etik olmayan bir şey şimdi nasıl etik oluyor” diye sordu. 
TAÇOY: “KESİN HESAP RAPORLARI ELİMİZE GEÇMEDİ”
UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, 2008-2009’da bütçede çok ciddi bir açık yaşandığını anımsatarak, bunun yeniden yaşanmaması için de TL kullanımının arttırılması gerektiğini söyledi. 
Bütçenin sonuna gelinmesine rağmen kesin hesap raporlarının ellerine geçmemesini eleştiren Taçoy, Ocak-Şubat ayı uygulama raporlarını göremediklerini de vurguladı. 
Dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, bütçe içinde yapılan bazı ödemelerin takibinin yapılması gerektiğini kaydetti. 
Bütçelerde gelir giderin net bir şekilde görülmesinin önemine işaret eden Taçoy, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın bir an önce Meclis’e gelmesinin takipçisi olacaklarını belirtti. 
Kamu İhale Yasası konusunda da eleştirilerde bulunan Taçoy, söz konusu yasanın gereğinin yerine getirilmediğini, yasanın bir an önce uygulanması gerektiğini kaydetti.  

Anahtar Kelimeler:
Maliye BütçeErhan ArıklıAyşegül Baybars
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