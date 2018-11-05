Derya’dan kadın cinayetleri tepkisi: “Caydırıcı tedbir şart”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan genel kurulun gündeminde, İş (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi, CTP Grup Başkan Vekilliğinin, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komitedeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi, İvedilikle görüşülen Birleştirilmiş Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisinin genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunuyor.

Uluçay, toplantı yeter sayısının bulunmasının ardından toplantıyı açtı ve gündem gereği okutulup onaya sunulacaklara geçti.

TOROS YERİNE ŞAHİNER

CTP Grup Başkan Vekilliği’nin, AB komitesi üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros yerine Salahi Şahiner’in getirilmesine ilişkin tezkeresi okundu.

DERYA’NIN KADIN CİNAYETLERİ TEPKİSİ… “CAYDIRICI TEDBİR ŞART”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, iç tüzük kapsamında “Kadın cinayetleri ve devletin ödevi” konulu konuşma yapmak için söz aldı. Derya, bu konuşmayı yapmak zorunda kaldığı için utanç duyduğunu belirterek, “kız kardeşimiz” diye nitelediği kadınların cinayetler sonucunda yaşamını yitirmesine tepki gösterdi.

Kadın cinayetlerinin, kadınların yakınındaki en yakın erkek tarafından yapıldığını ifade eden Derya, şiddet kültürünün ortadan kalkması için caydırıcı tedbirlerin gerekliliğine dikkat çekti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddeti Önleme Programı, Rehabilite gibi merkezlerin gerekliliğine işaret eden Derya, öldürülen kadınların kendilerini izlediğini, bu yıl 5 kadın cinayeti işlendiğini, ülkede bugüne kadar 38 kadın cinayeti işlendiğini anlatarak, kadınların ölmesinin beklenemeyeceğini, devletin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Hükümeti eleştiren ve bu konularda çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Derya, devletin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getiremediğini, Alo 183 konusuna gerekli önemin verilmediğini, sosyal politika üretemediklerini, bu konuda “ikiyüzlülük” yaşandığını söyledi.

Şiddete karşı önlemin alınmasının ve bitirilmesinin önemine işaret eden Derya, bu konuda Başbakan ve hükümete çağrı yaptı, daha fazla zaman ve insanın kaybedilmesine tahammülleri olmadığını söyledi.

ÇELER: “BU KONUDA CİDDİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATMALIYIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, Derya’nın haklı bir serzenişte bulunduğunu, bu konuda gerekli adımları attıklarını ancak münhalin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından geciktirildiğini, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesinin hayata geçirilmesi için adımlar attıklarını, bunu 25 Kasım’dan önce hayata geçirmek için çalıştıklarını anlattı.

Çeler, bu konuda ciddi bir seferberlik başlatmaları gerektiğini ifade ederek, bu dairenin de hayata geçip teşkilatlandırılması için çalıştıklarını, geç kaldıklarını ancak “şehit olan” bu kadınların bu dairenin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını, daha fazla kadının şiddet görmesini, ölmesini istemediklerini söyledi.

Genel Kurul’da daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi raporları milletvekillerinin bilgisine getirildi. Birleştirilmiş Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisinin genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de onaylandı.



