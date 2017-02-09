Ders Notu Vermiyen Arkadaşa Darp



Lefkoşa’da bir öğrenci yurdunda kendisine ders notlarını vermediği gerekçesi ile müşteki Mehmet Emin Can'a yumruk atarak çene kemiğini kıran Orhan Demir tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı Orhan Demir'in 7 Ocak 2017 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bir öğrenci yurdunda kendisine ders notlarını vermiyor diye müşteki Mehmet Emin Can'a yumruk atarak çene kemiğini kırdığını söyledi. Polis müştekinin önce tedavisi için hastaneye başvurduğunu ancak daha sonra 8 Ocak tarihinde Türkiye'de tedavisini sürdürmek için gittiğini belirtti. Polis müştekinin 3 Şubat tarihinde ülkeye geri döndüğünü ve konu ile ilgili polise şikâyette bulunduğunu belirterek zanlının polise çağrıldığını söyledi. Polis memuru Kemal Erdelhun zanlının polise gelmemesi üzerine aleyhine mahkemeden tutuklama emri alındığını ve tüm muhaceret kapılarına bildirildiğini, bu esnada zanlının Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.