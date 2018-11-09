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Derneklerin 10 Kasım Mesajları

TEKNİK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ: “ATATÜRK’Ü HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ÖZLÜYORUZ VE DAHA İYİ ANLIYORUZ”

Derneklerin 10 Kasım Mesajları

TEKNİK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ: “ATATÜRK’Ü HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ÖZLÜYORUZ VE DAHA İYİ ANLIYORUZ”

09 Kasım 2018 Cuma 18:47
Derneklerin 10 Kasım Mesajları
TEKNİK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ: “ATATÜRK’Ü HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ÖZLÜYORUZ VE DAHA İYİ ANLIYORUZ”
AK HATAYLILAR KARDEŞLİK DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ: “HİÇBİR İSİM ATATÜRK’ÜN ADI KADAR BÜYÜK SAYGI YARATMADI”
Lefkoşa, 9 Kasım 18 : KKTC Teknik Öğretmenler Derneği Başkan Ahmet Arslan, Atatürkçü öğretmenler olarak Türk ulusunun güvenine layık olacak şekilde çalıştıklarını kaydetti.
Arslan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’in ölümünün 80’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek, bu çağda kimsenin isminin Mustafa Kemal kadar saygı yaratmadığını söyledi.
İpek, 10 Kasım nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu vatan Mustafa Kemal gibi bir kahramanı ebediyen görmeyecek. Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmadı” dedi
(RÇ/FEZ)

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