Dernekler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı dernekler mesaj yayımladı.

KIBRIS TÜRK EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yayın ve Prot. Bşk.E. Albay Elvan Özaydan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “30 Ağustos 1922 dünya tarihine damga vuran Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli tarihi dönüm noktalarından biridir. Bu zafer, emperyalist güçlere karşı bağımsızlığın, özgürlüğün, onuruyla yaşama kararlılığının haykırışı, yeniden varoluştur” ifadelerine yer verdi.

Özaydan mesajda, “Birlik ve beraberliğin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğu yaşayarak anlaşılmış, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için yeni bir mücadelenin yolu açılmıştır. Bu büyük zaferle ülkenin sağlam temeller üzerinde yaşamasını sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi saygıyla anar, tüm ulusumuzun 30 Ağustos bayramını kutlarız” ifadelerini kullandı.

AK HATAYLILAR KARDEŞLİK DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek yayımladığı mesajda, “Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 96. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesajda, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği onurlu ve kahramanca mücadelenin sonucunda kazanılmış büyük bir zaferdir. 30 Ağustos Zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı tüm imkânsızlıklara rağmen, Türk milletinin sarsılmaz azmi, inancı, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmıştır. Dört bir yanı şehit kanıyla sulanmış vatanımız bizlere emanettir. Şehadet şerbetini içmiş aziz evlatlarımız asla unutulmayacaktır. Şehit aileleri ve gazilerimiz asla sahipsiz kalmayacaktır” denildi.

İpek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi millete armağan eden İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını, Aziz Şehitleri, gazileri minnet, şükran ve rahmetle andı.

