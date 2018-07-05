Derinya’da İki Toplumlu Mekan Açılıyor...



Açılması planlanan Derinya Sınır Kapısı’nın Güney Kıbrıs’taki tarafında, iki toplumun kullanımı için The Garage Space isimli mekan hizmete giriyor.

BM Barış Gücü’nden (UNFICYP) yapılan açıklamaya göre, açılış 9 Temmuz Pazartesi günü 18.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Mekanın, Derinya Belediyesi, UNFICYP ve Rooftop Tiyatrosu'nun bir araya getirdiği bir grup sivil toplum örgütü ve bireyin desteğiyle açılacağı vurgulandı.

Garage Space’in, Derinya’dan, Mağusa bölgesinden ve aynı zamanda Lefkoşa'dan gelenlerle birlikte halkın katılımının teşvik edildiği bir süreç sonucunda yaratıcılık, yenilikçilik ve eğitim merkezine dönüşme aşamasında olduğu ifade edildi.

Mekanın, Mağusa halkının huzur ve refahı için bölgenin enerjisinin birleştirilmesine ve işbirliğinin ileriye taşımasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, yerel makamların, BM’nin ve uzlaşma, barış ve gelecek için vizyon oluşturmayı aktif olarak teşvik eden mekanlar yaratmadaki değeri gören yerel halkın işbirliği ile mümkün olduğu ifade edildi.

Açılış gecesinde, Derinya’da bulunan ailelerinin fotoğraflarının sergileneceği sergi, Serap Kanay’ın interaktif enstalasyonu; Marios Liogris’in video sanatı; Derinya Sanatçılar Grubu ve Marilena Kyriakou’nun çocuklara yönelik sanat ve tiyatro atölyeleri yer alacağı ifade edildi.



