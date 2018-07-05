banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98350
ALTIN
187.089
DOLAR
4.6436
STERLİN
6.1453
EURO
5.4277
Kermiya sapığı yakalandı
KERMİYA SAPIĞI YAKALANDI
Trafiğe bir can daha!
TRAFİĞE BİR CAN DAHA
Tır dorsesinde umuda yolculuk
TIR DORSESİNDE UMUDA YOLCULUK
İnşaat demirlerini çalmış
İNŞAAT DEMİRLERİNİ ÇALMIŞ
banner282
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

Derinya’da İki Toplumlu Mekan Açılıyor...

Açılması planlanan Derinya Sınır Kapısı’nın Güney Kıbrıs’taki tarafında, iki toplumun kullanımı için The Garage Space isimli mekan hizmete giriyor.BM Barış Gücü’nden (UNFICYP) yapılan açıklamaya göre, açılış 9 Temmuz Pazartesi günü 18.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Derinya’da İki Toplumlu Mekan Açılıyor...

Açılması planlanan Derinya Sınır Kapısı’nın Güney Kıbrıs’taki tarafında, iki toplumun kullanımı için The Garage Space isimli mekan hizmete giriyor.BM Barış Gücü’nden (UNFICYP) yapılan açıklamaya göre, açılış 9 Temmuz Pazartesi günü 18.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

05 Temmuz 2018 Perşembe 07:13
Derinya’da İki Toplumlu Mekan Açılıyor...


Açılması planlanan Derinya Sınır Kapısı’nın Güney Kıbrıs’taki tarafında, iki toplumun kullanımı için The Garage Space isimli mekan hizmete giriyor.
BM Barış Gücü’nden (UNFICYP) yapılan açıklamaya göre, açılış 9 Temmuz Pazartesi günü 18.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Mekanın, Derinya Belediyesi, UNFICYP ve Rooftop Tiyatrosu'nun bir araya getirdiği bir grup sivil toplum örgütü ve bireyin desteğiyle açılacağı vurgulandı.
Garage Space’in, Derinya’dan, Mağusa bölgesinden ve aynı zamanda Lefkoşa'dan gelenlerle birlikte halkın katılımının teşvik edildiği bir süreç sonucunda yaratıcılık, yenilikçilik ve eğitim merkezine dönüşme aşamasında olduğu ifade edildi.
Mekanın, Mağusa halkının huzur ve refahı için bölgenin enerjisinin birleştirilmesine ve işbirliğinin ileriye taşımasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, yerel makamların, BM’nin ve uzlaşma, barış ve gelecek için vizyon oluşturmayı aktif olarak teşvik eden mekanlar yaratmadaki değeri gören yerel halkın işbirliği ile mümkün olduğu ifade edildi.
Açılış gecesinde, Derinya’da bulunan ailelerinin fotoğraflarının sergileneceği sergi, Serap Kanay’ın interaktif enstalasyonu; Marios Liogris’in video sanatı; Derinya Sanatçılar Grubu ve Marilena Kyriakou’nun çocuklara yönelik sanat ve tiyatro atölyeleri yer alacağı ifade edildi.

 

banner288
Son Güncelleme: 05.07.2018 10:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte Kimlikle Rum Kesimine Geçmeye Çalışan Şahıs Tutuklandı
Sahte Kimlikle Rum Kesimine Geçmeye Çalışan Şahıs Tutuklandı
Alayköy’de Uyuşturucu…
Alayköy’de Uyuşturucu…
Serbest Çalışan Hekimlerden Kamudaki Başhekimlere Çağrı:
Serbest Çalışan Hekimlerden Kamudaki Başhekimlere Çağrı:
Tük, Haziran Ayında Aldığı Zahireyi Yarın Ödeyeceğini Açıkladı!
Tük, Haziran Ayında Aldığı Zahireyi Yarın Ödeyeceğini Açıkladı!
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yılın En İyileri ve Başarı Ödülleri” Etkinliğine Katıldı!
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yılın En İyileri ve Başarı Ödülleri” Etkinliğine Katıldı!
LBO Sezonu Büyük Han’da Latin Gecesi İle Kapatacak!
LBO Sezonu Büyük Han’da Latin Gecesi İle Kapatacak!
Hükümet Ortakları Sarayda…
Hükümet Ortakları Sarayda…
Karadenizliler Gecesi Dün Akşam Yapıldı!
Karadenizliler Gecesi Dün Akşam Yapıldı!
Yüzünü Kapatarak Dolaşanve Evlerin İçine Bakan A.A Tutuklandı
Yüzünü Kapatarak Dolaşanve Evlerin İçine Bakan A.A Tutuklandı
Trafiğe bir can daha!
Trafiğe bir can daha!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim