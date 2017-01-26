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26 Ocak 2017 Perşembe 08:24

Derinya’da İki Toplumlu Etkinlik

Derinya'da İki Toplumlu Etkinlik
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“BÖLÜNMÜŞ BAŞKENTİN HAYALET HAVAALANI” GÖSTERİLDİ

Mağusa Kentimiz ve Mağusa İnisiyatifleri tarafından Derinya Kültür Merkezi’nde dün akşam ortak etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” Derinya Kültür Merkezi’nde gösterildi.

Mağusa İnisiyatifi’nden Okan Dağlı’nın yaptığı açıklamaya göre, 1974’ten bu yana kullanılamayan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın hikayesinin anlatıldığı belgesel, Yunanca olarak izleyiciye sunuldu.

‘Mağusa Kentimiz’ ve ‘Mağusa İnisiyatifi’nin birlikte organize ettiği belgesel gösterimi etkinliğinde ‘Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı’nın yapımcısı ve yönetmeni Sami Özuslu ve iki inisiyatifin temsilcileri Okan Dağlı ile Nikos Karoullas da birer konuşma yaptı.

Okan Dağlı yaptığı konuşmada Mağusalıların uzun süredir beraber hareket ettiklerini, sokakta, eylemlerde, festivallerde ve her türlü etkinlikte beraber olduklarını ve kalplerinin hep bir amaç için yani kentlerini ve adayı birleştirmek için attığını söyledi.

‘Sivil Büyü’nün katkılarıyla Londra’da ve Baf’ta da gösterilen belgesel, Mağusa bölgesinde ilk kez izleyiciyle buluştu.

2015 yapımı belgeselde 1960’lı yıllarda bölgenin en donanımlı, modern ve işlek havaalanlarından biri olan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın tarihçesi, dönemin tanıklarının anlatımıyla ve belgelerle anlatıldı.

Belgesel, 2015 yılı sonunda Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda da gösterilmişti. ‘Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı’ PIK’in 1’inci ve 2’nci kanalında da Yunanca dublajlı yayımlanmıştı.

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