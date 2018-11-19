Derinya Ve Aplıç\'ta Kalıcı Altyapı Çalışmalarına Başlandı, 2 Ayda Tamamlanması Öngörülüyor

DERİNYA VE APLIÇ KAPILARININ KUZEY BÖLÜMÜNDEKİ ALTYAPI YETERSİZLİĞİ...

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: “KALICI ALTYAPI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI, İKİ AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR”

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Derinya ve Aplıç kapılarının Kuzey taraflarındaki altyapı eksikliklerinin, iki ayda tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısa süreli çalışmaların ardından geçici altyapısı hazırlanan Derinya ve Aplıç sınır kapılarının, 12 Kasım’da karşılıklı yaya ve araç geçişine açıldığı hatırlatılarak, geçen süre içerisinde kapılardan karşılıklı geçişlerde yoğunluk yaşandığı ve geçiş noktalarının kuzeyindeki altyapı yetersizliğinin göze çarptığı kaydedildi.

Açıklamada, “Söz konusu kapılarda kalıcı altyapı ile ilgili ihale süreci tamamlanmış, her iki kapıda da inşaat çalışmalarına başlanmış ve takriben iki ay sonra çalışmaların tamamlanması öngörülmüştür.” denildi.

(RU/ÖK)