Derinya’da İki Toplumlu Panel

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ve Derinya Belediyesi işbirliğiyle organize edilen panelde, Nicos Tornaritis, Stefanos Stefanou ve Şener Elcil ana konuşmacı olarak yer alacak

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, panel saat 20.15'te Geleneksel El Sanatları Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Lefkoşa, 28 Nisan 17 (.): İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, çözümü ve yeniden birleşmeyi desteklemek için sürdürülen etkinlikler kapsamında, 4 Mayıs’ta Derinya’da panel düzenleyecek.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, çözümü ve yeniden birleşmeyi desteklemek için sürdürülen etkinlikler kapsamında, 4 Mayıs’ta Derinya’da panel düzenleyecek.