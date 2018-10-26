Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis Derinya ve Aplıç kapılarının 12 Kasım’da açılması konusunda mutabakata vardı.



Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla yayımlanan "ortak açıklamada", liderlerin bugünkü görüşmede süreç konusunda görüş alışverişinde bulundukları, ayrıca 31 Ekim’de Ada’ya gelecek Özel Temsilci Jane Holl Lute ile ileriye yönelik yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduklarını bildirdikleri kaydedildi.



Ortak açıklamada, “Liderler Lefke Aplıç ve Derinya geçiş noktalarının 12 Kasım’da açılacağını duyurmaktan memnuniyet duyarlar” denildi.



