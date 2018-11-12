Derinya sınır kapısı geçişlere açıldı

Gazimağusa’daki Derinya Sınır Kapısı bugün saat 12.00’den itibaren KKTC ile Güney Kıbrıs arasında karşılıklı geçişlere açıldı.

Derinya Sınır Kapısı, Gazimağusa’da 2,5 Mil olarak bilinen Akyar Sınır Kapısı’ndan sonra ikinci sınır kapısı oldu.

Derinya Sınır Kapısı’nda, saat 12.00’den itibaren yaklaşık 45 dakika yoğunluk yaşandı, ardından geçişler normale döndü.

İlk saatlerde Güney Kıbrıs’tan geçişlerin KKTC’ye oranla çok daha yoğun olduğu gözlemlendi.

Saat 12.00’yi gösterdiğinde yaklaşık 500 kişilik Rum yaya grup KKTC’ye toplu geçiş yaptı. Grubun en önünde ise beyaz zemin üzerine Rumca ve Türkçe “Barış” yazılı flama taşındı

İlk saatlerde KKTC’den geçişlerin büyük çoğunluğu yaya olarak gerçekleşti. Araçlarını Derinya Sınır Kapısı güzergahındaki yola park eden yüzlerce kişi yaya olarak geçmeyi tercih etti.

Günün anısına her iki taraftan da kısa süreli geçiş yapıp geri dönenlere de rastlandı.

Önceden açıklandığı üzerine geçişlerin açılması nedeniyle tören düzenlenmedi.

Mağusa Kültür Derneği yetkilileri, günün anısına Gazimağusa Belediye Başkanı ile Derinya Belediye Başkanı’na verilmek üzere, üzerlerinde anaokulu çocuklarının yaptığı kalp şeklindeki magnetlerin asılı olduğu 2 adet zeytin fidanı getirdiler.

Derinya Belediye Başkanı zeytin fidanını alırken, her iki zeytin fidanının iki kapı arasındaki bölgeye dikilmesini önerdi. Gazimağusa Belediyesinin fidanını ise Belediye Başkanı adına Meclis Üyesi Ulus Irkad aldı.

Öte yandan KKTC tarafındaki sınır kapısında, gümrük, sigorta işlemlerini yapıldığı ofislerin yanında Turizm ve Çevre Bakanlığının Enformasyon Ofisi de yer alıyor. Bu ofiste Gazimağusa’yı tanıtıcı broşürler yer alıyor.

Saat 13.00 sıralarında geçişlerdeki yoğunluk azalarak, normale döndü.

