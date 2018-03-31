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DERİNYA KAPISININ AÇILMASI İÇİN EYLEM YAPILDI

Kuzey Kıbrıs’tan “Mağusa İnisiyatifi” ile Güney Kıbrıs’tan “Mağusa Kentimiz Örgütü”, Derinya kapısının geçişlere açılması için ortak eylem düzenledi.

DERİNYA KAPISININ AÇILMASI İÇİN EYLEM YAPILDI

Kuzey Kıbrıs’tan “Mağusa İnisiyatifi” ile Güney Kıbrıs’tan “Mağusa Kentimiz Örgütü”, Derinya kapısının geçişlere açılması için ortak eylem düzenledi.

31 Mart 2018 Cumartesi 15:24
DERİNYA KAPISININ AÇILMASI İÇİN EYLEM YAPILDI
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DERİNYA KAPISININ AÇILMASI İÇİN EYLEM YAPILDI

Kuzey Kıbrıs’tan “Mağusa İnisiyatifi” ile Güney Kıbrıs’tan “Mağusa Kentimiz Örgütü”, Derinya  kapısının geçişlere açılması için ortak eylem düzenledi.

Eylem, sınırın iki tarafından iki sivil toplum örgütünce aynı anda gerçekleştirildi.

Mağusa İnisiyatifi, konuyla ilgili açıklamasında, Derinya kapısının açılmasına yönelik talebin, “Mağusanın geniş kesimlerini kucaklayan bir talep olduğunu” belirtti.

“Türk tarafının üzerine düşeni yerine getirmediğini” ileri süren İnisiyatif, “Bugün, hükümette bulunan CTP – HP – DP- TDP koalisyonunun da bu konuda üzerine düşeni gerçekleştirip, kapıların açılmasına yönelik çalışmaları hızlandıracağı yönünde derin kuşkularımız vardır. Buna karşın, tarafların suçlama oyunlarını  sürekli işitmemiz bizler için büyük hayal kırıklığıdır” dedi.

“Kapıların eş zamanlı açılmasına yönelik ortaya konulan tutumu  ve bölge halkının arzularını geciktirmeye yönelik davranışı, anti demokratik gördüklerini” savunan Mağusa İnisiyatifi, seçilmişlerin ve atanmışların, toplumun iradesine saygı duymalarını beklediklerini kaydetti ve şunları dile getirdi:

“Bizler, Mağusa kenti  sakinleri olarak siyasi görüşlerimizin ötesinde en geniş iradeyi ortaya koyarak, Derinya kapısının herkese fayda sağlayacağı gerçeğinden hareketle  buradayız.

Biliyoruz ki, Derinya geçiş noktası, hem Mağusa hem de Maraş’ta ikamet eden insanlarımızın çıkmaz sokakta yaşıyor hissinden kurtulması için gereklidir. Derinya geçiş noktası, iş hacmi daralan esnaf için yeni bir soluk alma ve tazelenme potansiyeli barındırdığı için gereklidir.

Derinya geçiş noktası, Suriçinin ve bütün kentin turizm potansiyelinin gelişmesi için gereklidir. Herşeyden önemlisi, geçiş noktasının açılması adada ikamet eden toplumların iletişimi, işbirliği ve aralarındaki karşılıklı güven duygusunun gelişimi  için gereklidir. Mağusa kentinin kısıtlanmış alanlarını özgürleştirmek ve eski ile yeni sakinlerinin birbirleriyle etkileşimini sağlamak, geleceğe ilişkin birliktelik ruhunu geliştirebilmek açısından gereklidir.”

Mağusa İnisiyatifi, her yanında kapalı bölgeler, askeri bölgeler, kısıtlanmış alanlarla kuşatılmış olan Mağusa’nın ekonomik gelişimi, kültürel gelişimi ve sosyal gelişimi için yeni bir soluk borusu gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu soluk borusunun adı Derinya Geçiş noktasıdır. Kentimizi 44 yıl önce birbirine bağlayan ve ölüme terk edilmiş kapalı Maraş’ın yanından geçip giden bu yolun bir başlangıç olarak hemen açılmasını, akabinde ise kapalı Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi ve yeniden imarıyla ilgili adım atılmasını bekliyoruz.

Halk iradesini sokağa yansıttığımız bu anda karar alıcılara yüksek sesle yeniden sormak istiyoruz:

Bu geçiş noktasının açılmasından niye bu kadar korkuyorsunuz  ve neden hala ayak sürüyorsunuz?

Derinya Kapısı açılsın; hemen şimdi.”

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