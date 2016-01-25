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Dereboyu’nda Ağaç Katliamı

Dereboyu’nda yıllardır bulunan çam ağacı bugün Orman Dairesi’nin izniyle kesildi.

Dereboyu’nda Ağaç Katliamı

Dereboyu’nda yıllardır bulunan çam ağacı bugün Orman Dairesi’nin izniyle kesildi.

25 Ocak 2016 Pazartesi 16:21
Dereboyu’nda Ağaç Katliamı
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 Dereboyu’nda Ağaç Katliamı

Kesim sırasında Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da bölgede bulunarak incelemelerde bulundu.

Lefkoşa Dereboyu’nun sonunda bulunan Çam ağacının inşaat gerekçesiyle kesildiği öğrenildi.

Sosyal Medya’da ise konuya tepki dile getirilirken, “Asırlık çam, Lefkoşa Dereboyu’nun kalbi artık yok. Merak ediyorum başka ülkede olsa acaba ne olurdu? Yasalarımıza göre belli bir yaştan sonra ağaçlar kesilemez bina ona göre yapılır. Peki, bu izni veren kim?” denildi.

ÖZERSAY: BUNUN BİR İZAHI VAR MI?

Halkın Partisi Lideri Kudret Özersay ise Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Evet, şimdi Dereboyu daha ferah, açıklık ve de aydınlık. Ağaçları da kestik ve de rahat ettik, öyle mi? Bunun bir izahı var mı!”

kudret-ozersay_cam_agaci










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Kıbrıs Ne Var





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Son Güncelleme: 25.01.2016 16:24
Anahtar Kelimeler:
Dereboyu’nda Ağaç Katliamı
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