Dere Araçları Sürükledi
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Bugün ülkemizde yaşanan şiddetli yağmur sonrası birçok bölgemizde alt yapının yeterli olmaması sonucu yağmur suları hayatı ve trafiği felç etti . Gönyeli Alayköy bölgesinde derelerin yükselmesi sonucu araçlar sular altında kaldı.
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Bugün ülkemizde yaşanan şiddetli yağmur sonrası birçok bölgemizde alt yapının yeterli olmaması sonucu yağmur suları hayatı ve trafiği felç etti . Gönyeli Alayköy bölgesinde derelerin yükselmesi sonucu araçlar sular altında kaldı.
Son Güncelleme: 09.12.2014 17:16
yazık hem de çok yazık. ülkeme mi üzülsem insanların mağduriyetine mi?