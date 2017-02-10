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10 Şubat 2017 Cuma 14:42

Derdin Neydi Şengül Hanım

Derdin Neydi Şengül Hanım
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Derdin Neydi Şengül Hanım
İki kadın sürücü çarpıştı; alkol testi yapan polis, sürücülerden birinin gündüz vakti 178 promil alkollü olduğunu tespit edince tutuklama kararı aldı

Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve büyük bir şans eseri can kaybının yaşanmadığı trafik kazasına karışan iki bayan sürücüden birisi 178 promil alkollü çıktı. Larnaka Yolu üzerindeki kazada polis tarafından alkollü olduğu belirlenen Şengül Kargı tutuklanırken, diğer araç sürücüsü Saadet Kuloğlu yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Gündüz vakti alkollü araç kullanan sürücü için görgü tanıkları, “Derdin neydi de bu kadar içtin Şengül hanım” demekten kendini alamadı. Görenlere korkulu dolu anlar yaşatan kaza, JJ 788 plakalı aracı ile kavşakta beklemeyerek dikkatsiz bir şekilde anayola çıkan Saadet Kuloğlu isimli sürücünün, o sırada anayolda syreden Şengül Kargı yönetimindeki EE 570 plakalı araca çarpması sonucu gerçekleşti.

Park halindeki araca da çarptı
Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki JJ 788 plakalı aracı ile kavşakta beklemeyerek dikkatsiz bir şekilde anayola çıkan Saadet Kuloğlu isimli sürücü, o sırada anayolda Anıt çember istikametinden gelmekte olan Şengül Kargı yönetimindeki EE 570 plakalı araca çarptı. Şengül Kargı’nın yönetimindeki EE 570 plakalı araç ise çarpmanın etkisi ile savrularak yolun solunda park halinde bulunan Müvit Aydıneri’ye ait KV 177 plakalı araca çarptı

Kuloğlu hastaneye kaldırıldı
Kaza sonucunda JJ 788 plakalı aracın sürücüsü Saadet Kuloğlu, olay yerine çağrılan ambulans ile tedbir amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuloğlu’nun yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, polis 178 promil alkol etkisi ile araç kullandığını tespit ettiği EE 570 plakalı araç sürücüsü Şengül Kargı’yı tutukladı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.


Diyalog

 
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