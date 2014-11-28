Deprem profesöründen korkutan uyarı

Muğla ve ilçelerinde 1-26 Kasım tarihleri arasında büyüklükleri 1.0 ile 4.2 arasında değişen 229 depremin meydana gelmesi endişe yarattı.Muğla'da meydana gelen depremleri sıkı takip ettiklerini bildiren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Ercan, "Bu sancılar büyük depremlere gebe, kentsel dönüşüm hızlandırılmalıdır" uyarısında bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre Muğla ve ilçelerinde 1-26 Kasım tarihleri arasında büyüklükleri 1.0 ile 4.2 arasında değişen 229 depremin meydana gelmesi, endişelere neden oldu. Muğla ve ilçelerinde meydana gelen depremler hakkında DHA muhabirinin telefonla görüştüğü Prof.Dr. Ercan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Türkiye deprem kuşağı içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz turizmciler dahil herkesin bu konuda ciddi sorumlulukları var. Otelciler olarak evimize gelen misafirleri güvenli şekilde ağırlamak gibi ağır bir yükün altında bulunuyoruz. Turizm tesisleri denetlenerek deprem mevzuatlarına uygun hale getirilmelidir. Turizm Bakanlığı veya resmi kurumlardan 'depreme dayanıklı belgesi asılmalıdır' diye bir yaptırım yok. Fakat hem yabancı hem de vatandaşlarımız otellerimize geldiğinde gönül rahatlığıyla konaklaması için bu belgelerin girişlere asılması gerekir. Bina, otel ve çeşitli işletmelerin depreme dayanıklı olup olmadığı incelemeleri yetkili kurumlar tarafından işletmecilere teşvik edilmesi gerekmektedir. Meslektaşlarımız ile yaptığımız toplantılarımızda sürekli olarak tesislerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair inceleme yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz."
Muğla ve ilçelerinde 1-26 Kasım tarihleri arasında büyüklükleri 1.0 ile 4.2 arasında değişen 229 depremin meydana gelmesi endişe yarattı.Muğla'da meydana gelen depremleri sıkı takip ettiklerini bildiren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Ercan, "Bu sancılar büyük depremlere gebe, kentsel dönüşüm hızlandırılmalıdır" uyarısında bulundu.