Denya Camisi’ndeki Muhafaza Çalışmaları Sona Erdi

CUMA GÜNÜ TÖREN YAPILARAK ÇALIŞMALARIN BİTİŞİ KUTLANACAK

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği ile BM Kalkınma Programı, yaptıkları ortak açıklamayla Denya Cami’sindeki muhafaza çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre 5 Aralık Cuma günü saat 10:30’da Cami avlusunda bir tören yapılarak çalışmaların bitişi kutlanacak.

Denya Camisi’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından 2012 yılında belirlenen acil önlemlerden yararlanması gereken 40 yapı arasında bulunduğu ifade edilen açıklamada, 2013 Nisan ayında acil önlem çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin isteğiyle muhafaza çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çalışmalar kapsamında taş duvarların ve mimari yapının orijinal şekliyle korunması, caminin etrafının düzenlenmesi ve mihrap boyamalarının gerçekleştirildiği, zarar gören kısımların tamiri yanında yapının güçlendirildiği, pencere çerçevelerinin sağlamlaştırıldığı ve yeni bir çatı inşa edildiği kaydedildi.