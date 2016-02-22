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Denya Camii’ne Yapılan Saldırı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Denya camisine yapılan saldırının ve buna benzer olayların çözüm sürecinin önüne takoz koymayı amaçladığını belirtti.

Denya Camii’ne Yapılan Saldırı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Denya camisine yapılan saldırının ve buna benzer olayların çözüm sürecinin önüne takoz koymayı amaçladığını belirtti.

22 Şubat 2016 Pazartesi 12:25
Denya Camii’ne Yapılan Saldırı
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TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT FAİLLERİN BULUNMASINI İSTEDİ

ÖZYİĞİT: “ÇÖZÜM SÜRECİNİN ÖNÜNE TAKOZ KOYMAK AMAÇLANIYOR, SOĞUKKANLI VE SAĞDUYULU DAVRANMALIYIZ”

LToplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Denya camisine yapılan saldırının ve buna benzer olayların çözüm sürecinin önüne takoz koymayı amaçladığını belirtti.

“Bu tür saldırılar karşısında soğukkanlı ve sağduyulu davranmalıyız” diyen Özyiğit, barış kültürünün yaygınlaşması çabalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

“FAİLLER MEÇHULE YAZILMAMALI”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, cami saldırısı hakkında yazılı bir açıklama yaparak, “Failler biran önce bulunup gerekli cezaya çarptırılmalı, bu saldırının failleri de meçhule yazılmamalı” dedi.

“BU SALDIRILAR, RUM TOPLUMUNA MAL EDİLMEMELİ”

Güney Kıbrıs’taki Denya Camisi’nin restore edildikten bir buçuk yıl sonra kundaklanmasının üzerine ciddiyetle gidilmesini isteyen Cemal Özyiğit, “Bu tür saldırılar Rum toplumuna mal edilmemeli. Olayı ne olduğundan farklı boyutlara çekmeli, ne de küçümseyip görmezden gelmeliyiz” ifadesine yer verdi.

Özyiğit, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasides’in olay karşındaki tutumunu olumlu bulduklarını da sözlerine ekledi.

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