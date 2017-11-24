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24 Kasım 2017 Cuma 10:16

DENKTAŞ’TAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Vekili, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı ve öğretmenlerin bilgi toplumu olma yolunda üstlendikleri rolün son derece önemli olduğunu belirtti.

DENKTAŞ'TAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI…
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Vekili, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı ve öğretmenlerin bilgi toplumu olma yolunda üstlendikleri rolün son derece önemli olduğunu belirtti.

Serdar Denktaş, mesajında şunları kaydetti:

“Dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenlerimizin bilgi toplumu olabilme yolunda üstlendikleri rol son derece önemlidir. Ülkemizin gelişim, değişim, dönüşüm ve kalkınmayı gerçekleştirerek, gelecekle ilgili hedeflerine ulaşmasında en önemli görev de yine öğretmenlerimize düşmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren kıymetli öğretmenlerimizin bu özel gününü paylaşmaktan da büyük bir mutluluk duymaktayım.

Bu vesileyle sevgi, şefkat, hoşgörü ve fedakârlık mesleğinin mensubu olma ayrıcalığını yaşayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anarım.”  
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