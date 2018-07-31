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Denktaş’tan 1 Ağustos mesajı

Denktaş’tan 1 Ağustos mesajı

31 Temmuz 2018 Salı 08:06
Denktaş’tan 1 Ağustos mesajı

“KIBRIS TÜRK HALKININ TEK DAYANAĞI OLAN DEVLETİNDEN, ADADA VAR OLAN EŞİT VE EGEMEN HAKLARINDAN, ÖZGÜRLÜĞÜNDEN VE TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ DESTEĞİNİN DEVAMINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 60’ıncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 42’nci yıldönümlerinin kutlanacağı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denktaş, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih. Adadaki Türk varlığını sağlayan Kıbrıs’ın fethini kutladığımız bugün, aynı zamanda kahraman Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin temeli olan Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümlerini de büyük bir gururla kutluyoruz.

Bizler için anlamı büyük olan üç mutlu olayın yıldönümlerinde bir kez daha kararlılığımızı dile getiriyor, Kıbrıs Türk halkının tek dayanağı olan devletinden, adada var olan eşit ve egemen haklarından, özgürlüğünden ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili desteğinin devamından asla vazgeçmeyeceğiz.”

Denktaş, “Dünden bugüne ada topraklarında Türk varlığı, özgürlüğümüz ve güvenliğimiz için mücadele ederken hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyor, Kıbrıs Türk halkının 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı yürekten kutluyoruz” dedi.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 11:51
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