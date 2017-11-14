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14 Kasım 2017 Salı 11:54

DENKTAŞ:“KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, KIBRIS TÜRK HALKI’NIN GÜVENCESİDİR”

DP GENEL BAŞKANI DENKTAŞ CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

DENKTAŞ:'KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, KIBRIS TÜRK HALKI'NIN GÜVENCESİDİR”
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Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkı’nın verdiği onurlu varoluş mücadelesinin en kıymetli eseri ve Kıbrıs Türk Halkı’nın güvencesidir” diyen Denktaş şunları kaydetti:
“Varlığı, Egemenliği, Özgürlüğü ve İnsan Hakları için yıllarca mücadele etmiş olan halkımız, bu uğurda sayısız şehitler vererek esarete boyun eğmemek için direnmiş, kendi hür iradesiyle kaderini tayin hakkını kullanarak 15 Kasım 1983’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir.
Şehitlerimizin canı, Gazilerimizin kanıyla yoğrularak çağdaş ve demokratik değerler üzerine inşa ettiğimiz Cumhuriyetimizin, bugün 34’üncü yıldönümü olan bu anlamlı tarihi günü, bir kez daha onur ve gururla kutluyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ‘Bağımsız ve Egemen’ bir devlettir. Bu devlet Kıbrıs Türk Halkı’nın self-determinasyon hakkını kullanması ile oluşturmuştur. Uluslararası hukukun devlet ve tanıma ile ilgili tüm normlarına uygundur. KKTC’ni diğer devletlerin tanıyıp tanımamasına bakılmaksızın uluslararası hukukta ve uluslararası ilişkilerde bir devlet olarak KKTC vardır ve var olmaya devam edecektir.
Kıbrıs Türk Halkı’nı görmezden gelen, adadaki gerçekleri duymak istemeyen ve bizleri ambargolarla sindireceklerini düşünen uluslararası camiaya bugün bir kez daha, bu kez çok daha güçlü bir biçimde kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın son sözleriyle haykırıyoruz; ‘söyleyin onlara burası bağımsız bir Cumhuriyet’tir’
Bu bağlamda; bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutluyorum.” 
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