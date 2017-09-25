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25 Eylül 2017 Pazartesi 16:00

Denktaş, Türkiye’den Gelen Teknik Heyeti Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomik Protokol görüşmeleri için Türkiye’den gelen teknik heyeti kabul etti.

Denktaş, Türkiye'den Gelen Teknik Heyeti Kabul Etti
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Lefkoşa, 25 Eylül 17 : Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomik Protokol görüşmeleri için Türkiye’den gelen teknik heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre heyet, TC Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Teknik Heyet Başkanı İlhan Hatipoğlu, Başbakanlık Kıbrıs İşleri Baş Müşaviri Tuğrul Biltekin,  Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Özlem Demir, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci ile Başbakanlık Uzmanı Özgür Üçkuş’tan oluşuyor.

Saat 15.00’de gerçekleşen kabulde Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu da hazır bulundu.

(RU/GUR) FOTOĞRAFLI

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