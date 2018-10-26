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Denktaş, Müteahhitlerin Eylemi Hakkında Konuştu: “kapının Önündekiler De Haklı, Maliye De Haklı”

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş,  müteahhitlerin eylemi hakkında açıklama yaptı. Denktaş, bu yıl içinde ülke kaynaklarından 58-59 milyon bir ödemenin yapıldığını, ancak sıkıntının Türkiye kaynaklı ihalelerden oluştuğunu belirterek; “Öyle bir durumdayız ki, evet kapının önündekiler de haklı, Maliye de haklı. Türkiye’den para akışı başlamadığı için hak edişler ödenemiyor. Bu kendi müteahhidimiz için de, Türkiye’den gelip burada iş yapmakta olan müteahhit içinde...

Denktaş, Müteahhitlerin Eylemi Hakkında Konuştu: “kapının Önündekiler De Haklı, Maliye De Haklı”

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş,  müteahhitlerin eylemi hakkında açıklama yaptı. Denktaş, bu yıl içinde ülke kaynaklarından 58-59 milyon bir ödemenin yapıldığını, ancak sıkıntının Türkiye kaynaklı ihalelerden oluştuğunu belirterek; “Öyle bir durumdayız ki, evet kapının önündekiler de haklı, Maliye de haklı. Türkiye’den para akışı başlamadığı için hak edişler ödenemiyor. Bu kendi müteahhidimiz için de, Türkiye’den gelip burada iş yapmakta olan müteahhit içinde...

26 Ekim 2018 Cuma 13:05
Denktaş, Müteahhitlerin Eylemi Hakkında Konuştu: “kapının Önündekiler De Haklı, Maliye De Haklı”
Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş,  müteahhitlerin eylemi hakkında açıklama yaptı. Denktaş, bu yıl içinde ülke kaynaklarından 58-59 milyon bir ödemenin yapıldığını, ancak sıkıntının Türkiye kaynaklı ihalelerden oluştuğunu belirterek; “Öyle bir durumdayız ki, evet kapının önündekiler de haklı, Maliye de haklı. Türkiye’den para akışı başlamadığı için hak edişler ödenemiyor. Bu kendi müteahhidimiz için de, Türkiye’den gelip burada iş yapmakta olan müteahhit içinde geçerli” dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Maliye Bakanlığı’nda Diyalog TV’nin sorularını yanıtlayan Serdar Denktaş,  “Kendi kaynaklarımızla ödeme yapmaya çalışıyoruz. Ama örneğin bugün emeklilerin ödemesi, iki gün sonra da maaş ödemeleri var, bunları ödemeyip, müteahhitleri mi ödeyeyim?” diye sorarak, eğer böyle düşünen müteahhit varsa, ilgili sendika ve kuruluşlarla gidip anlaşmalarını, Maliye Bakanı olarak kendisinin de yoktan yonga yaratamayacağının bilinmesi gerektiğini söyledi. 
Türkiye’de yeni sistemin oturması halinde durumun düzeleceğini dile getiren Denktaş, ancak buna rağmen kaynak yaratıldıkça ülke gelirleri ile savunmayı, askerin elektrik parasını, müteahhitleri, yanı sıra çiftçiyi, hayvancıyı ödediklerini belirtti. 
Denktaş, “Bu ülkenin de kaynağı belli. Bunun üstüne çıkabilecek bir kahraman olsa zaten çoktan devrederdik. Ama yok. Onun için diyorum hem orası haklı, bir işi yapıyorlar karşılığını almaları lazım. Ama burası da haklı çünkü bu işin ödemesini üstlenen taraftan henüz para akışı yok” diye konuştu. 
“EYLEM YOL VE YÖNTEM DEĞİL”
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Salı gününe kadar anlaşma sağlanmazsa sivil itaatsizlik (sigorta, ihtiyat sandığı, vergi ödememe gibi…) dâhil eylemin şeklini değiştirecekleri yönündeki soruyu da yanıtlayan Denktaş, “Yapabilirler mi evet. Ancak faizleri durur mu hayır. O da devam eder. Dolayısıyla bu şekilde bana bir kaynak aktaracaklarsa o kaynağı toplayıp sonra hak edişlerini öderim. Ama tabi bu yol ve yöntem değil” dedi. 
“Her ülkede olduğu gibi bu ülkenin iyi günleri de, kötü günleri de olur. Şu an zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri birlikte atlatmamız lazım” diyen Denktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu makamda oturmayan birisi ‘niye ödemezler’ diye bağırabilir. Ama bu makam varsa ödeyebilir. Bugüne kadar 10. ayı bulduk. Tüm bu sıkıntılara rağmen, öngörülmemiş hayat pahalılığının çıkmış olmasına rağmen, akaryakıtı artırmamak için devleti gelir kaybına uğratmamıza rağmen, elektrik zammı yapılmasın diye devlet olarak üstümüze mükellefiyet almış ve çok pahalı bir elektrik kullanmakta olmamıza rağmen, hala daha eylemle iş çözeceklerini düşünüyorsa buna söyleyecek bir sözüm yok. Haklarıdır yaparlar. Ama devletinde hakkı ve görevidir kanun dışı bir durum olduğu anda bunun da önlemini alır.”
Maliye Denktaş, “bu zorlu yılda yapmaya çalıştıklarımızı ve başardıklarımızı bu ana kadar görmeyip, ısrarla elimizden olmayan nedenlerden ötürü başaramadıklarımızı dile getiriyorlar. Arka odamda para basma makinesi yok. Bu zor ortamda yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En azından bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görmelerini beklemekteyiz “ dedi.  
DENKTAŞ, MÜTEAHHİTLER İLE BİR İLETİŞİMSİZLİĞİN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI SÖYLEDİ…
İddia edildiği gibi müteahhitler ile bir iletişimsizliğin söz konusu olmadığını da söyleyen Maliye Bakanı Denktaş; “yönetimleri ile her şeyi konuşmuş, anlatmış durumdayız. Müteahhitler Birliği yönetimi benim müsteşarımla görüşüp konuşmaktadır. Görüşmemezlik söz konusu değil” dedi. 
TEKNİK HEYETLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI…
Maliye Bakanı Serdar Denktaş son olarak Teknik Heyetin adada bulunduğunu ve heyetle görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekleyerek konuşmasını şöyle noktaladı: “Teknik Heyetin de Türkiye’deki sistemin tam oturmaması nedeniyle çok söyleyebileceği bir şeyleri yok. Ama biz durumu anlatıyoruz. Gelecek üç yılı konuşuyoruz. Gelecek yıl bir sistem değişikliğe gitmemiz gerekecek ki bu tür sorunlar yaşanmasın. Başarabilirsek gelecek yılı daha rahat geçirebiliriz.” 
(AK/HA) FOTOĞRAFLI
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