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19 Şubat 2017 Pazar 17:18

“denktaş Derneği 1. Gençlik Çalıştayı” Yapıldı

Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği’nin, “lider vasıflı gençlerin yetişmesine katkı sağlamak” amacıyla düzenlediği “1. Gençlik Çalıştayı” yapıldı.

'denktaş Derneği 1. Gençlik Çalıştayı” Yapıldı
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Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği’nin, “lider vasıflı gençlerin yetişmesine katkı sağlamak” amacıyla düzenlediği “1. Gençlik Çalıştayı” yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, “Kıbrıs Türk Gençliğini fikren, manen güçlendirecek, organize edecek, yapılandıracak, sosyal ve kültürel etkinliklerle destekleyecek, lider vasıflı gençlerin yetişmesine katkı sağlayacak 1. Gençlik Çalıştayı” dün Zambak Tatil Köyü’nde gerçekleştirildi.

Çalıştayda çıkan sonuçlar şöyle:

“Özgüvenleri gelişmiş gençlerin öncülüğünde aydınlık yarınlara sağlam adımlarla yürüyebilen, ne yaptığını bilen gençler, ülkemizin dünyadaki itibarını, konumunu ve statüsünü yükseltebilirler.

Gençlik, ülkemizin geleceği için büyük bir öneme sahiptir. Gençler küreselleşen dünya sistemi içinde iç ve dış dünya ile en fazla entegre olan toplumsal kesimdir. Çünkü gençlik eğitimli, teknolojiyi en iyi ve etkin bir şekilde kullanan gruptur.

Gençlerin bu potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri alanları oluşturmak ve onlara bu yönde imkanlar sağlamak devletin ama öncelikli olarak sivil toplum örgütlerinin ana görevlerinden bir tanesidir.

Ülkemize uygulanan ambargolar yüzünden bir çok sorun ile mücadele eden gençliğin, var olan potansiyelini avantajlı hale çevirebilmek için, eğitimli, katılımcı, üretken, değerleri ile bütünleşmiş bir gençlik haline getirmemiz gerekmektedir.

Yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, eskimiş, tedavülden kalkmış değerlerle yürütülemeyeceğinin bilinci içerisindeyiz. Medeniyetimizi, değerlerini, kadim kültürünü bilen, onların bulunduğu çağın tüm nitelikleri ile zenginleştirip geliştiren genç nesillere ihtiyaç vardır.”

Rauf Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, bu amaçla 2017 yılında gençlikle birlikte önemli projeleri yürütmeye karar verdiğini belirterek, faaliyetlerin kapsamını şöyle açıkladı:

“Geniş katılımlı konferanslar, Gençlerin kaynaşmasını sağlayacak Gençlik Kampları, seminerler ile Kişisel Gelişim Programları, gezi, tiyatro, şiir, edebiyat, spor ve benzeri yarışmalarla desteklenecek etkinlikler ve sosyal faaliyetler, amaç ve faaliyetleri kapsamında Komisyonlar arasında ve Dernek Merkezi ile iletişimi sağlayacak ülke genelinde Organize Teşkilat Çalışmaları.”

(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI

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