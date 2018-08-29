Denktaş:“30 Ağustos Türk Ulusunun Şan Ve Şeref Dolu Tarihinin En Önemli Kilometre Taşlarından Biri”

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

DP GENEL BAŞKANI VE MALİYE BAKANI DENKTAŞ MESAJ YAYIMLADI





Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 30 Ağustos’un Türk ulusunun şan ve şeref dolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin bu zaferle atıldığını ifade etti.

Denktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda,Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi açısından anlamlı bir dönemeç sayılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlandığına işaret etti.

Mesajında, “Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti, gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanı ve milletini yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile büyük zaferi kazanmıştır” diyen Denktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu vesilesiyle, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunar, canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anar, Türk Ulusunun bu anlamlı ve onurlu gününü en içten duygularımla kutlarım.”



