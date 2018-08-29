banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93194
ALTIN
249.613
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.2711
EURO
7.5222
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
İş yerinde hırsızlık
İŞ YERİNDE HIRSIZLIK
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

Denktaş:“30 Ağustos Türk Ulusunun Şan Ve Şeref Dolu Tarihinin En Önemli Kilometre Taşlarından Biri”

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Denktaş:“30 Ağustos Türk Ulusunun Şan Ve Şeref Dolu Tarihinin En Önemli Kilometre Taşlarından Biri”

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:10
Denktaş:“30 Ağustos Türk Ulusunun Şan Ve Şeref Dolu Tarihinin En Önemli Kilometre Taşlarından Biri”

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
DP GENEL BAŞKANI VE MALİYE BAKANI DENKTAŞ MESAJ YAYIMLADI


 Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 30 Ağustos’un Türk ulusunun şan ve şeref dolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin bu zaferle atıldığını ifade etti.
Denktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda,Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi açısından anlamlı bir dönemeç sayılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlandığına işaret etti.
Mesajında, “Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti, gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanı ve milletini yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile büyük zaferi kazanmıştır” diyen Denktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bu vesilesiyle, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunar, canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anar, Türk Ulusunun bu anlamlı ve onurlu gününü en içten duygularımla kutlarım.”

 

Son Güncelleme: 29.08.2018 13:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı Komiteden Geçti
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı Komiteden Geçti
Dernekler 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Dernekler 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Elektrik Kesintisi
Elektrik Kesintisi
Arter’den Gazimağusa Kaymakamı Serpal’a Ziyaret
Arter’den Gazimağusa Kaymakamı Serpal’a Ziyaret
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den 30 Ağustos Mesajı
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den 30 Ağustos Mesajı
Tarım Ve Eğitim Bakanları Beyarmudu’nda İncelemelerde Bulundu
Tarım Ve Eğitim Bakanları Beyarmudu’nda İncelemelerde Bulundu
Memur-sen Hükümeti Eleştirdi
Memur-sen Hükümeti Eleştirdi
Girne Özgürada Lions Kulübü Çocuk Şenliği Düzenliyor
Girne Özgürada Lions Kulübü Çocuk Şenliği Düzenliyor
Vounous Projesini Onayladılar…!
Vounous Projesini Onayladılar…!
MDP Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsünün Açıklamalarını Kınadı
MDP Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsünün Açıklamalarını Kınadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim