Denktaş: “Zor bir dönemden geçiyoruz...”

MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, EKONOMİK SIKINTILAR, DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ VE KIBRIS KONUSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

“MECLİS’TE İLK YOKLAMAYA KATILMAYANA MAAŞ KESİNTİSİ DÜŞÜNÜYORUZ”

“ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI LAZIM”

“STATÜKOCU KESİM HİÇBİR ŞEYİN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYOR AMA YILLARCA SÜREGELEN SANAL HAYAT SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, zor bir dönemden geçildiğini ve toplumsal fedakarlık gerektiğini belirterek Kooperatif Levazım örneğinde olduğu gibi bazı kurumlarda maaş kesintisinin bile gündeme gelebileceğini söyledi.

Çalışma verimliliğinin artırılması gerektiğini kaydeden Denktaş, yılların yanlışlarının düzeltilmesinin şart olduğunu ancak statükocu bir kesimin hiçbir şeyin değişmesini istemediğini belirtti. Denktaş, “Yıllarca süregelen sanal hayat sürdürülebilir değil. Başarabilirsek geleceğimiz daha iyi olur. Başaramazsak da arada kalan nesiller mağdur olur” dedi.

Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda ilk yoklamaya katılmayan milletvekillerinin maaşından kesinti yapılması yönünde bir düşüncesi olduğunu ve bunun için bir tüzük değişikliği hazırlayacağını da açıkladı.

Maliye Bakanı Denktaş, Radyo Vatan’da “Serbest Kürsü” programına konuk oldu. Denktaş, ekonomik sıkıntılar, dövizdeki yükseliş ve Kıbrıs konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

“RUMLARIN NİYETİ SAMİMİ DEĞİL... ZAMANA OYNAYIP BİZİ VE TÜM DÜNYAYI OYALIYORLAR”

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Denktaş, “Kıbrıs sorununa yönelik iki ayaktan bahsedebiliriz bunlardan birincisi ‘ne zaman bir çalkantılı dönem olsa Kıbrıs konusunda yeni bir evreye geçiliyor ve ekonomik kriz, Kıbrıs sorununun üzerini örtüyor, biz bu filmi yıllardır görüyoruz” dedi.

Denktaş, ikinci ayak gelişmeninse “gevşek federasyon” konusu olduğunu belirterek, “İçerik olarak merkezi hükümetin daha zayıf olduğu bir yönetim şekli. Biz yıllardır iki devletli federasyon derken bugün masaya yatırılan bu görüşten çok farklı bir şey ifade etmiyorduk. Üniter devlete bile geçseniz etnik taraflardan birisi ‘bu devlet benim’ derse 1960- 63 sorunlarını yaşarız. Bu kez kendimizi kurtaracak birini bulamayabiliriz” diye konuştu.

“AMAÇLARI CRANS-MONTANA’DAN MASADAN KAÇIŞLARINI UNUTTURMAK”

Denktaş, “Anastasiadis şimdi gevsek federasyonu dile getiriyor. Bu arada onlar ekonomik sorun yaşarken görüşmeleri ertelemek istemişti. Biz bunu da istemedik. Güneyin niyeti ortaya yeni bir olgu atıp zamana oynamak. Bunu Crans-Montana’daki masadan kalkışı unutturmak için yapıyorlar. Hatırlayalım Annan Planı’nı reddeden Rumlardır ve bunu tüm dünyaya unutturmuşlardır. Bu kez de amaç Crans-Montana’daki masadan kaçışlarını unutturmaktır.

Peki, ne olmalı bu ada üzerinde parça parça çözümler üretebiliriz. Güven arttıkça ekonomi başta olmak üzere fırsat yaratılsa Türkiye’nin Rumlar için bir tehdit değil fırsat olduğu da ortaya çıkar. Bunlar zaman içinde bizi bir yerlere taşır. Sonuç olarak Güneyin niyetinin samimi olmadığı yönünde bir tespit önümde duruyor. Zamana oynayıp bizi ve tüm dünyayı oyalıyorlar. Bu konuda çok olumlu düşünmüyorum” dedi.

“ESKİYE GÖRE DAHA İYİ BİR YOLDAYIZ. TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK YAPMALIYIZ”

Maliye Bakanı Denktaş, 2019’da artı bütçeye geçmeyi hedeflediklerini ancak ne yazık ki bu fırsatın kaçırıldığını ifade ederek, bu durumunun döviz krizi ve Türkiye’deki sistem değişikliğinden kaynaklandığını belirti.

Denktaş, “Tamamen öz kaynaklarımızla 10. ayı bitiriyor ve yolumuza devam ediyoruz. Bu durumda eskiye göre daha iyi bir yolda olduğumuzu görüyoruz. Biraz da toplumsal fedakârlık yapmamız ve geçmişte verilen bazı haklardan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu anlamda maaşlardan değil, çalışma verimliliğinden bahsediyorum” dedi.

“KRİZİN ANA NEDENİ ABD”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ekonomik kriz noktasında farklı görüşler olduğunu hatırlattığı konuşmasının devamında, “Ekonomik sıkıntıların ithal bir kriz olduğu ve bunun tamamen Türkiye tarafından karşılanması gerektiğini düşünen bir görüş var. Bu doğru değil. Bu krizin ana nedeni ABD’dir. Bütün dünya ABD’nin yeni para politikalarından etkilenmektedir. Bu çok uzun sürmez. Bunun tabii ki bize etkisi var. Türkiye’de kriz olunca hemen, ‘Euro’ya geçelim’ gibi düşünceler de ortaya atılıyor. Bunlar teknik açıdan da çok zor. Unutmayalım ki, Güney Kıbrıs ekonomik kriz yaşarken Euro kullanmaktaydı. Şimdi onlar artı bütçeye geçti. Mesela maaşları artırmadılar, tedbirler aldılar. IMF olsa bu tür önlemleri döve döve yaptırır. Çok şükür ki karşımızda Türkiye var ” dedi.

“STATÜKOCU BİR KESİM HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMESİN İSTİYOR… SANAL HAYAT SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Denktaş, hükümet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, “Ancak statükocu bir kesim hiçbir şey değişmesin istiyor. Yıllarca süregelen sanal hayat sürdürülebilir değil. Başarabilirsek geleceğimiz daha iyi olur. Başaramazsak da arada kalan nesiller mağdur olur” dedi.

“BİZE SEVGİYLE BAKAN BİR MUHATABIMIZ VAR”

Denktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye hem şikâyet edip, hem de para koparılacak yer değildir. Tabi ki Türkiyesiz olmaz. Ama bir bütçe yapıyorsunuz. Artık elimizde IMF gibi topuzla duran değil ama IMF kriterleriyle fakat bize sevgiyle bakan bir muhatap var. Üstümüze düşeni yaparak Türkiye’nin karşısına dik gitmeli ve ihtiyacımızı o şekilde dile getirme imkânını sağlamalıyız. Bunları yapmazsak ve biri çıkıp eleştirirse buna alınmayacaksınız.”

“DÖVİZ DÜŞÜYOR AMA AKARYAKIT BORSASI DÜŞMÜYOR. FİF’İ SEÇİM YATIRIMI OLARAK KULLANDILAR”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dövizin düşüşü noktasında da açıklamalarda bulunduğu yayında şunları söyledi:

“Döviz düşüyor. Peki, döviz düşerken neden indirim yapılmıyor deniliyor. Evet, döviz düşüyor ama akaryakıt borsası düşmüyor. Fiyat İstikrar Fonu da zamanında seçim yatırımı için o kadar kullanıldı ki şimdi biz gerektiği zamanda kullanamıyoruz. Biz bu fonu kullanılması gereken yerde ‘kriz zamanı’ kullandık. Ancak Ağustos’tan itibaren Fiyat İstikrar Fonunu kullanamaz duruma geldik.”

“KABLOYLA ELEKTRİK BİRAZ ZAMAN ALACAK”

Elektrik konusunda ise Denktaş, “Elektrikte de yine borsa ve döviz krizi nedeniyle fiyatlar arttı. Bir önceki zammı devlet olarak üstümüze aldık. Daha fazlasını yapma imkânımız yok. Enterkonnekte sistem için siyasi durum yüzünden sorun yaşadık. Türkiye’de santral kurup kablo ile elektrik getirme konusu gündeme geldi ama maliyeti fazla oluyor” diye konuştu.

“TÜP GAZIN BORSA FİYATINDA YÜZDE 25’LİK BİR ARTIŞ OLDU”

“Tüp gaz denetimli bir malzeme değil. Tüp gazın borsa fiyatında yüzde 25’lik bir artış oldu. Bütün incelemelerimizi yaptıktan sonra firmalar fiyatı en son 80 lirada tutabildi” diyen Denktaş, bunların tamamen dış kaynaklı artışlar olduğunu, FİF zamanında kullanılmadığı için fiyata müdahale edemediklerini belirtti.

HAYAT PAHALILIĞI…

Hayat pahalılığı ödeneği konusunda sendikalarla görüşüp konuştuklarını da hatırlatan Denktaş, geçen Temmuz ayında hayat pahalılığını yüzde 12.11 verdiklerini söyledi.

Denktaş, “DPÖ hayat pahalılığı tahmini 40,5 olacağı yönünde. Bunun yüzde 12.11’i temmuz ayında yansıtıldı. Şimdi buna ilave yüzde 20 daha 2019 Ocak ayı maaşlarına yansıtılacak. Yani 2018 Ocak ayı maaşlarına toplam yüzde 34,5 bir artış gelmiş olacak” dedi.

“ÖZEL SEKTÖRE RAHATLAMA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Denktaş, özel sektörde çalışana yönelik bir rahatlama için çalıştıklarını, kiralar için de stopajları düşürdüklerini ifade ederek, “Kiracıya sorumluluk getirerek sözleşmeyle başvurmaları halinde ödenen stopajın büyük bir kısmını kiracıya ödeyeceğiz. Bu şekilde kayıt dışılığı da büyük oranda ortadan kaldırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“MAAŞ KESİNTİLERİ GÜNDEME GELEBİLİR”

Zor bir dönemden geçildiğine işaret eden Denktaş, Kooperatif Levazım’da olduğu gibi bazı kurumlarda maaş kesintisinin bile gündeme gelebileceğini kaydederek, “Kamuya bağlı kurumları kastediyorum, bazı önlemler almamız gerekebilir. Yılların yanlışlarının düzeltilmesine yönelik bazı girişimlerimiz olacak. Çok daha güzel günler bizi beklemekte, yapıcı eleştirilere açığız. ‘Hükümet değişirse tüm bu sorunların ortadan kalkacağını söyleyenlere de halkımızın cevap vermesi gerekir” dedi.

“İLK YOKLAMAYA KATILMAYANA MAAŞ KESİNTİSİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Programda Cumhuriyet Meclisi’ndeki nisap sorununa da değinen Denktaş, özetle şöyle konuştu:

“Yurt dışında olan arkadaşlarımız var. Muhalefetten nisap konusunda destek bekledik, ancak vatandaşa yanlış bilgi vererek ‘koltuk değneği olmayız’ dediler. İlk yoklamaya katılmayan vekilin maaşından kesinti düşünüyoruz. Çünkü böyle zorlu bir dönemde geçmeyi bekleyen yasalar var. Ben bir tüzük değişikliği hazırlıyorum. İlk yoklamaya katılmayan milletvekili toplantıya sonradan gelse bile tüm gün katılmamış sayılsın ve bir adım sonrasında da bir günlük maaş kesintisi olabilir.”