Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2017 Perşembe 15:14

Denktaş, “Zem Ve Kadih” Davası Açtı

Denktaş, 'Zem Ve Kadih” Davası Açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın,  “kendisi ve oğlu Rauf Denktaş’ı hedef alan yayını” nedeniyle Yeni Bakış gazetesi aleyhine “zem ve kadih” davası açtığı bildirildi.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, bugün dava dosyalamasının ardından açıklama yapan Denktaş, “Yeni Bakış gazetesinin hiç bir belgeye dayandırmadan Denktaş ailesini hedef alan yayınlarının yargı önünde mahkum olması gerektiğini” söyledi.

Denktaş, “fütursuzca ve zarar verme amacıyla yapılan yayınlara müsamaha göstermesinin mümkün olmadığını” belirterek, “kişileri hedef alan bu tip karalayıcı yayınların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini” de  kaydetti.

Denktaş, şunları ifade etti:

“Bugün dava açan benim ama bu tip yayınlara her vatandaş maruz kalabilir. Umarım açtığım bu davanın sonucunda tüm vatandaşlarımızı bu tür asılsız yayınlardan koruyacak emsal bir sonuç elde ederiz.  Mücadelemi hukuksal zeminde sonuna kadar devam ettireceğim.”

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toparlanıyoruz'dan “sit Alanları Katliamı” Uyarısı Toparlanıyoruz'dan “sit Alanları Katliamı”...
Ales 2017 Sınavı Pazar Günü Yapılıyor Ales 2017 Sınavı Pazar Günü Yapılıyor
DPÖ Nisan Ayı Enflasyon Oranını Açıkladı DPÖ Nisan Ayı Enflasyon Oranını Açıkladı
Kolej Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı Cumartesi Kolej Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı Cumartesi
Erzincan Kıbrıs Muharip Gazileri, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti Erzincan Kıbrıs Muharip Gazileri, Şehit Aileleri...
İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Toparlanıyoruz'dan “sit Alanları Katliamı”...
Toparlanıyoruz-Temiz Toplum Derneği, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun “Salamis Arkeolojik Sit Alanı”ndaki...

Haberi Oku