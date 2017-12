DENKTAŞ: “YENİ BİR YIL, YENİ BAŞLANGIÇLAR DEMEKTİR”

DP GENEL BAŞKANI, BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ YENİ YIL MESAJI

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2018 yılının hem ülkede, hem de dünyada daha fazla barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hakim olacağı bir yıl olmasını diledi.

“Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar demektir” diyen Serdar Denktaş yayımladığı yeni yıl mesajında şöyle dedi:

“2017 yılını hem güzellikleriyle, hem de zorluklarıyla geride bırakıyoruz. Yeni yıl öncesinde geçen yılın muhasebesini yapmak ve yeni yıla ilişkin beklentilerimizi ve hedeflerimizi belirlemek son derece önemlidir.

Demokrat Parti (DP) olarak 7 Ocak seçimlerinin propaganda döneminin başlangıcında halkımıza samimiyetle şunu ifade etmiştik: ‘Biz size yapamayacağımız, gerçeğe dönüşmeyecek hiç bir vaatte bulunmayacağız.’ Bugüne kadar da bu konudaki tavrımızı özenle koruduk.

2017 yılında özellikle Kamu Maliyesi alanında, tüm ekonomik krizlere, Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybına karşın, bu sorunları Maliye Bakanlığı olarak biz göğüslemeye ve vatandaşımıza yansıtmamaya çalıştık.”

Vatandaşın kendi devletini sevdiği, kendi devletine her zaman güvendiği bir ülke hayal ettiklerini kaydeden Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1983 yılından beri ülkemizde yaşayan her görüş ve düşünceden insan için büyük bir çatı olduğunu her zaman akıllarında tuttuklarını belirtti.

“Başımızın üzerindeki bu çatının her geçen yıl daha da güçlenebilmesi için yaptık bütün çalışmalarımızı” diyen Denktaş, ilk kez hazırlanan denk bütçenin, turist sayısındaki artışın, Yüksek Öğretim alanında üniversitelerimizin her geçen gün daha da güçlenerek, öğrenci sayılarının artmasının bu nedenle önemli olduğunu ifade etti.

Denktaş şöyle dedi:

“Çünkü bunların hepsi, hepimizin altında beraberce yaşadığı çatı olan devletimizin daha da güçlenmesi demektir. 1992’den beri Demokrat Parti, bu ülkede yaşanan her türlü özgürlükçü, demokratik açılımda imzası olan bir partidir. Kapıların açılmasından, tutun da özel yayıncılığın başlamasına kadar. Tüm bunları başarırken biz her zaman kendi halkımıza ve insanımıza güvendik.

Bugün 2017 biterken en özgürlükçü manifesto, en çok cesaret isteyen projeler yine Demokrat Parti’ye aittir. 2018 yılında da bu ülkenin, bu devletin daha ileriye gitmesi, insanımızın daha mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Tüm halkımızın ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, 2018 yılının hem ülkemizde hem de dünyamızda daha fazla barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hakim olacağı bir yıl olmasını dilerim.”