Denktaş yalanladı!

Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kanalıyla KKTC’deki casinolarla bunlara bağlı şirketlerin hesaplarına el konulduğu iddialarıyla ilgili KIBRIS MANŞET’e konuşan Maliye Bakanı;

DP Genel Başkanı ve Maliye Başkanı Serdar Denktaş, son günlerde basında yeralan ve Gaziantep Cumhuriyet Savcılığınca alındığı iddia edilen KKTC’deki Kumarhanelerin paralarına Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kanalıyla el konulduğu iddialarıyla ilgili KIBRIS MANŞET’in sorularını yanıtladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, açıklamasında medyada çıkan haberlerle ilgili olarak KKTC Yetkili makamlarına herhangibir bildirim ve talep gelmediği gibi bizzat KKTC Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nezdinde yaptıkları girişim ve sordukları sorulara rağmen KKTC’de izinlendirilmiş ve yasal olarak çalışan hiçbir kumarhane, şans oyunu şirketleri ve oteller ile ilgili bir mahkeme kararı olmadığı ve bu doğrultuda herhangi bir dava bulunmadığını söyledi.

KKTC’de yasal olarak faaliyet gösteren hiçbir kumarhane, şans oyunu şirketi veya otellere ait şirketlerle ilgili, veya bunların sahiplerine ait şirketlerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nden herhangi bir tedbir kararı bulunmadığını söyleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kanalıyla da herhangibir soruşturma talebinin bulunmadığını belirtti.