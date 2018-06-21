Denktaş ve Eroğlu KTTO’yu ziyaret etti

DP Lefkoşa belediye başkan adayı Gencay Eroğlu, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Gencay Eroğlu, Lefkoşa Belediyesi nezdinde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini anlattı, meclis üyesi adayları da kendilerini tanıttı.

Ziyarette konuşan Gencay Eroğlu, “Yıllardır gençlerle ve ailelerle birlikte iç içe sayısız kültür sanat projesi gerçekleştirdim. Bu süreçte gözlemlediğim en önemli konu, özellikle düşük ve orta gelirli ailelerin çocuklarının kültür-sanat aktivitelerine ve eğitimine ulaşmakta güçlük çektiğidir” dedi.



Eroğlu, seçilmesi halinde, belediye bünyesinde kurulacak Lefkoşa Yatırım Ajansı ile birlikte gençlerin gelişim ve yetişmesine katkı koymayı amaçladıklarını belirtti.